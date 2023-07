Làn sóng rút dự trữ vàng sau các lệnh cấm vận Nga

Mỹ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Tờ The New York Times ngày 10.7 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ "mong muốn chào đón Thụy Điển gia nhập NATO trong thời gian sớm nhất". Ông nêu quan điểm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã ngăn cản Thụy Điển vào NATO, trong khi quá trình gia nhập cần sự chấp thuận của tất cả các thành viên. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan nói rằng Thụy Điển đã có những bước đi theo đúng hướng để Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận, ám chỉ luật chống khủng bố. Tuy nhiên, ông cho rằng những bước đi đó chưa hữu ích do những người ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara xem là khủng bố, tiếp tục tổ chức biểu tình ở Thụy Điển.