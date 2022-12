Làn Sóng Xanh công bố top 35 ca khúc của năm 2022

Để phục vụ công tác bình chọn và công bố đề cử, BTC Làn Sóng Xanh đã công bố top 35 bài hát nằm trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2022 dựa theo số liệu tổng hợp suốt năm qua.

Theo đó, 35 ca khúc được yêu thích nhất gồm (theo thứ tự ABC): 906090 (Tóc Tiên), Anh chưa thương em đến vậy đâu (Myra Trần), Bắt cóc con tim (Only C, Lou Hoàng), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Cà phê (Min), Chạy khỏi thế giới này (DaLab, Phương Ly), Chạy về khóc với anh (Erik), Chạy về nơi phía anh (Khắc Việt), Chìm sâu (MCK), Chưa quên người yêu cũ (Hà Nhi), Có chơi có chịu (Karik, Only C), Cô đơn trên sofa (Hồ Ngọc Hà), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Don’t break my heart (Binz), Đứa nào làm em buồn? (Phúc Du, Hoàng Dũng), Gieo quẻ (Hoàng Thùy Linh), Hai mươi hai (Amee), Hẹn ước từ hư vô (Mỹ Tâm), Khác biệt to lớn hơn (Trịnh Thăng Bình), Kỳ vọng sai lầm (Tăng Phúc), Là do em xui thôi (Sofia), Mang tiền về cho mẹ (Đen), Mặt mộc (Phạm Nguyên Ngọc), Một ngàn nỗi đau (Văn Mai Hương), Ngày đầu tiên (Đức Phúc), Ngôi sao cô đơn (Jack), Người như anh (Mai Tiến Dũng), Sau lưng anh có ai kìa (Thiều Bảo Trâm), See tình (Hoàng Thùy Linh), Vaicaunoicokhiennguoi thaydoi (Grey D), Về nghe mẹ ru (Hoàng Dũng), Vệ tinh (Hieuthuhai, Hoàng Tôn), Vì anh đâu có biết (Vũ), Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê, Karik), Waiting for you (Mono).





Ngoài khán giả bỏ phiếu, giải thưởng (gồm bài hát, MV, album, ca sĩ được yêu thích nhất…) còn có hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên là các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ, đại diện các đơn vị báo chí truyền thông, các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 sẽ diễn ra ngày 5.1.2023 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.