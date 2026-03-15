Kinh tế Địa ốc

Lần thứ 5 TP.HCM mang nhà tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá

Đình Sơn
Đình Sơn
15/03/2026 14:28 GMT+7

TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo yêu cầu, việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

TP.HCM chỉ đạo trong tháng 3, UBND phường An Khánh phải hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục như lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, thực hiện song song với việc thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản công; xác định giá khởi điểm để đấu giá; lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công.

Trong tháng 5, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản và hoàn thiện việc cấp sổ hồng; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người mua.

Lần thứ 5, TP.HCM mang nhà tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá

Trước đó, UBND TP.HCM chấp thuận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, với mục tiêu sử dụng là nhà ở thương mại đã được Bộ Xây dựng có ý kiến.

Được biết, số căn hộ trên đã 4 lần đấu giá nhưng bất thành và đây là lần đấu giá thứ 5 được sự quan tâm của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bất động sản như Sunshine Group, Bcons...

Ở lần đấu giá đầu tiên, mức giá được đưa ra khoảng 8.800 tỉ đồng, lần thứ hai 9.100 tỉ đồng và hai lần gần nhất xấp xỉ 9.900 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp tham gia đấu giá đề xuất một số điều kiện, bao gồm việc chính quyền TP.HCM phải cho phép dự án được đập đi xây lại. Một giải pháp nữa cũng được tính đến là các căn hộ trên sẽ được chuyển sang nhà ở thương mại để khai thác cho thuê, bán lại hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở.

TP.HCM cũng phải cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục, pháp lý để dự án có thể triển khai, xây lại mới một cách nhanh chóng.

Đây là số căn hộ trong khu tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, diện tích khoảng 38,4 ha, nằm trong chương trình đã xây khoảng 12.500 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm. TP.HCM chỉ giữ lại một số ít để tiếp tục dùng để tái định cư, còn lại muốn đem đấu giá để thu hồi vốn ngân sách.

