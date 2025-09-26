Lan tỏa chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Gia Lai

Ngày 26.9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển"

Tại chương trình, ban tổ chức trao 100 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng gồm cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản", bộ bình ắc quy, combo pin - đèn LED và túi thuốc.

Ngoài ra, 30 suất học bổng (2 triệu đồng kèm ba lô và dụng cụ học tập) cũng được gửi đến con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức đã trao 30 học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình do Báo Pháp Luật TP.HCM triển khai từ đầu năm 2023 tại nhiều tỉnh, thành ven biển, với tổng kinh phí hơn 34 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ ngư dân và đồng hành cùng Chính phủ, địa phương trong nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” IUU. Đến nay, chương trình đã hiện diện ở hơn 20 địa phương, với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM sau hơn 3 năm, chương trình đã trao hơn 4.200 phần quà, 700 suất học bổng cho con em ngư dân; đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 ngư dân...

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình

"Thông qua chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển', Báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Gia Lai, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của bà con về chống đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định, để chúng ta có thể sớm đạt được mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU. Việc gỡ được "thẻ vàng" sẽ là một "luồng gió mới" mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp bà con ngư dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn", Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM nhấn mạnh.