Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lan tỏa chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
26/09/2025 15:15 GMT+7

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' lan tỏa đến Gia Lai, tiếp thêm động lực giúp bà con an tâm bám biển, giữ ngư trường.

Ngày 26.9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Lan tỏa chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Gia Lai- Ảnh 1.

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển"

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại chương trình, ban tổ chức trao 100 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng gồm cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản", bộ bình ắc quy, combo pin - đèn LED và túi thuốc.

Ngoài ra, 30 suất học bổng (2 triệu đồng kèm ba lô và dụng cụ học tập) cũng được gửi đến con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Lan tỏa chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Gia Lai- Ảnh 2.

Ban tổ chức đã trao 30 học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chương trình do Báo Pháp Luật TP.HCM triển khai từ đầu năm 2023 tại nhiều tỉnh, thành ven biển, với tổng kinh phí hơn 34 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ ngư dân và đồng hành cùng Chính phủ, địa phương trong nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” IUU. Đến nay, chương trình đã hiện diện ở hơn 20 địa phương, với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM sau hơn 3 năm, chương trình đã trao hơn 4.200 phần quà, 700 suất học bổng cho con em ngư dân; đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 ngư dân...

Lan tỏa chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tại Gia Lai- Ảnh 3.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Thông qua chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển', Báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Gia Lai, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của bà con về chống đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định, để chúng ta có thể sớm đạt được mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU. Việc gỡ được "thẻ vàng" sẽ là một "luồng gió mới" mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp bà con ngư dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn", Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM nhấn mạnh.

Tin liên quan

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với Cà Mau

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với Cà Mau

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" được tổ chức tại cửa biển Khánh Hội (Cà Mau), nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển học bổng gỡ thẻ vàng IUU Báo Pháp Luật TP.HCM Ngư dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận