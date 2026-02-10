Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Lan tỏa hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" ở biên giới Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
10/02/2026 05:00 GMT+7

Hành trình đầy ý nghĩa do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã chính thức khép lại tại vùng đất biên giới Tây Ninh, mang theo hơi ấm mùa Xuân và những phần quà thiết thực đến với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều tối ngày 9.2, tại xã biên giới Phước Vinh (Tây Ninh), Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình "Gặp mặt, thăm hỏi và trao quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới". Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng, khép lại hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm 2026 đầy cảm xúc.

Lan tỏa hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" tận biên giới Tây Ninh - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Tây Ninh

ẢNH: B.B

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh, tổ chức Đoàn, Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Anh Lê Anh Quân chia sẻ đầy xúc động: "Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia ấm áp mà tổ chức Đoàn, Đội mong muốn gửi gắm, tiếp thêm điểm tựa để các em vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành".

Lan tỏa hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" tận biên giới Tây Ninh - Ảnh 2.

Anh Lê Anh Quân khẳng định tổ chức Đoàn, Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

ẢNH: B.B

Tại Tây Ninh, ban tổ chức đã trao bảo trợ năm 2026 cho 16 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 với tổng trị giá 384 triệu đồng. Đồng thời, 100 phần quà tết với tổng trị giá 93 triệu đồng cũng đã được trao tận tay các em nhỏ vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt.

Khởi động từ ngày 30.12.2025 tại Đồng Tháp, hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm 2026 đã đi qua 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã mang lại những con số ấn tượng và ấm lòng với hơn 13.000 phần quà tết đã được trao tặng cho thiếu nhi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với tổng trị giá hơn 2,8 tỉ đồng.

Lan tỏa hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" tận biên giới Tây Ninh - Ảnh 3.

Sau hơn 1 tháng phát động, chương trình "Xuân yêu thương - Tết sẻ chia" của Hội đồng đội T.Ư đã huy động và trao tổng giá trị 19,7 tỉ đồng

ẢNH: B.B

Duy trì bảo trợ cho 703 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 16,8 tỉ đồng. Tổng nguồn lực huy động xuyên suốt hành trình đạt hơn 19,7 tỉ đồng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lò Gò (Tây Ninh). Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã ân cần thăm hỏi, động viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Hành trình khép lại tại Tây Ninh nhưng những thông điệp về sự tử tế và lòng nhân ái sẽ còn lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện trong sự vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Tin liên quan

Xuân yêu thương đến với hơn 3.000 trẻ em nghèo

Xuân yêu thương đến với hơn 3.000 trẻ em nghèo

Hơn 3.000 phần quà cùng nhiều hoạt động ý nghĩa đến với các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Khám phá thêm chủ đề

xUÂN SẺ CHIA Tết yêu thương chị Nguyễn Phạm Duy Trang Bí Thư T.Ư Đoàn Hội đồng Đội T.Ư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận