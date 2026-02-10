Chiều tối ngày 9.2, tại xã biên giới Phước Vinh (Tây Ninh), Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình "Gặp mặt, thăm hỏi và trao quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới". Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng, khép lại hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm 2026 đầy cảm xúc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Tây Ninh ẢNH: B.B

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh, tổ chức Đoàn, Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Anh Lê Anh Quân chia sẻ đầy xúc động: "Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia ấm áp mà tổ chức Đoàn, Đội mong muốn gửi gắm, tiếp thêm điểm tựa để các em vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành".

Anh Lê Anh Quân khẳng định tổ chức Đoàn, Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài ẢNH: B.B

Tại Tây Ninh, ban tổ chức đã trao bảo trợ năm 2026 cho 16 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 với tổng trị giá 384 triệu đồng. Đồng thời, 100 phần quà tết với tổng trị giá 93 triệu đồng cũng đã được trao tận tay các em nhỏ vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt.

Khởi động từ ngày 30.12.2025 tại Đồng Tháp, hành trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm 2026 đã đi qua 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã mang lại những con số ấn tượng và ấm lòng với hơn 13.000 phần quà tết đã được trao tặng cho thiếu nhi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với tổng trị giá hơn 2,8 tỉ đồng.

Sau hơn 1 tháng phát động, chương trình "Xuân yêu thương - Tết sẻ chia" của Hội đồng đội T.Ư đã huy động và trao tổng giá trị 19,7 tỉ đồng ẢNH: B.B

Duy trì bảo trợ cho 703 em thiếu nhi mồ côi do Covid-19 trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 16,8 tỉ đồng. Tổng nguồn lực huy động xuyên suốt hành trình đạt hơn 19,7 tỉ đồng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu do chị Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lò Gò (Tây Ninh). Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã ân cần thăm hỏi, động viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Hành trình khép lại tại Tây Ninh nhưng những thông điệp về sự tử tế và lòng nhân ái sẽ còn lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện trong sự vòng tay yêu thương của cộng đồng.