Lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên qua ca khúc 'Bài ca môi trường'

Bài ca môi trường với giai điệu hào hùng, ca từ ý nghĩa, bài hát đã khắc họa chân thực hình ảnh những người làm công tác môi trường: "Không ngại gian khó ngày đêm miệt mài... Từ rừng xanh lấy mẫu... Xây chính sách môi trường, đi kiểm tra giám sát... Vì một quê hương xanh tươi".

Bản phối mới nhất với sự thể hiện của các cặp ca sĩ Lê Anh - Á hậu, ca sĩ Kiều Diệu Hương (8X) và Huy Anh - Hoa Minh Hằng mang đến một sức sống mới, lan tỏa thông điệp bảo vệ mẹ thiên nhiên đến cộng đồng một cách mạnh mẽ.

Gần 20 năm giảng dạy trong ngành khai thác mỏ, nhưng phải đến khi chuyển công tác về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngọc Lê Ninh mới cho ra mắt công chúng yêu nhạc ca khúc về ngành nghề của mình Bài ca môi trường.

Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, tác giả ca khúc Bài ca môi trường ẢNH: NVCC

Theo nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, thời gian trước, ông luôn ấp ủ sáng tác ca khúc về ngành nghề mình yêu thích nhưng chưa thành, bởi công việc rất bận rộn và lý do chính là rất khó đưa ngôn ngữ chuyên ngành vào âm nhạc.

Ca khúc Bài ca môi trường ra đời nhân chuyến đi công tác khảo sát tại Cao Bằng, đồng hành và thấu hiểu với những khó khăn của đồng nghiệp, tác giả đã nảy ra ý tứ và giai điệu cho ca khúc này.

Bài ca môi trường ca ngợi những người làm nghề quản lý môi trường các cấp; ca ngợi các đơn vị tư vấn môi trường, thiết kế công trình, các đơn vị nghiên cứu chính sách tài nguyên - môi trường, các viện nghiên cứu, trường đào tạo nghề môi trường, các nhà đầu tư… Tác phẩm cũng thể hiện tình yêu, tình đoàn kết quân dân bền chặt, chung tay bảo vệ môi trường.

Ca khúc được “ví” như “khúc quân hành” của ngành Môi trường và những người đang công tác trong ngành.

Mới đây, ngày 10.4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) chính thức công bố việc tiếp nhận ca khúc Bài ca môi trường làm ca khúc truyền thống của Hội. Theo đó, Bài ca môi trường chính thức được lựa chọn làm ca khúc truyền thống, đại diện cho tinh thần và sứ mệnh của Hội trong công cuộc bảo vệ hệ sinh thái và phát triển bền vững tại Việt Nam.