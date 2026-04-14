Kiến tạo môi trường để người dân, doanh nghiệp phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay, sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đợt 1 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, có thể nói đường lối, hướng đi đã rõ ràng, mạch lạc; cơ cấu, tổ chức, đặc biệt về nhân sự của bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh. Nhiệm vụ hiện nay là "làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả".

Chuyển tư duy từ phân bổ sang kiến tạo, dẫn dắt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm, xuyên suốt. Trước hết, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề, bảo đảm Đảng vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình. Nếu nhận thức không đầy đủ, thực hiện không nghiêm, thì rất dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trong vận dụng, lỏng lẻo trong kỷ luật, thiếu thống nhất trong hành động.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ẢNH: TTXVN

"Không được phép hiểu khác, làm khác, càng không được vận dụng theo hướng thuận lợi cho riêng mình", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời lưu ý việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, khuyến khích, biểu dương cách làm hay, sáng tạo theo quy định.

Nội dung tiếp theo là đổi mới căn bản tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và vốn để tăng trưởng bền vững. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không ít nơi, không ít cấp vẫn tồn tại tư duy phát triển chủ yếu dựa vào cái sẵn có, lấy ngân sách nhà nước, đất đai và đầu tư công làm trụ cột chính. Đây là cách tiếp cận coi nguồn lực phát triển là hữu hạn và tĩnh, thiên về phân chia hơn là tạo lập.

"Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thực tiễn trên đòi hỏi phải chuyển đổi căn bản tư duy phát triển từ phân bổ nguồn lực sang kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực. Vốn nhà nước cần được định vị là vốn mồi, vốn kiến tạo nhằm định hình không gian phát triển, giảm thiểu rủi ro ban đầu. Vốn doanh nghiệp (DN), bao gồm khu vực tư nhân và FDI, cần được định hướng vào các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao, các dự án đổi mới sáng tạo và các chuỗi giá trị tri thức. Nguồn vốn vay nước ngoài phải được sử dụng theo nguyên tắc chọn lọc chiến lược, ưu tiên cho các dự án hạ tầng then chốt và các lĩnh vực có khả năng lan tỏa cao.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải coi trọng việc khơi thông vốn của nhân dân, xem đây là đột phá chiến lược trong giai đoạn mới.

Chấm dứt tình trạng đầu tư theo nhiệm kỳ

Song song với nguồn lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ trong quy hoạch phát triển. Quy hoạch phát triển tổng thể phải thể hiện được tư duy tích hợp, đa mục tiêu, dài hạn. Mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn "hướng Đông - tỏa Tây", "trục Bắc - Nam liền dải".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Trong quy hoạch tổng thể phải đặc biệt chú trọng hơn nữa quy hoạch năng lượng. "Không có năng lượng đủ, ổn định, bền vững, giá phù hợp và phân bổ hợp lý thì không thể có công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công, không thể có tăng trưởng cao kéo dài, không thể có những không gian phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài. Mọi dự án phải chú trọng yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, chuẩn chất lượng quốc gia, yêu cầu đồng bộ, hiện đại, vận hành được lâu dài, phục vụ được mục tiêu phát triển thực sự.

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vẫn theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi từng tế bào của nó khỏe mạnh. Tăng trưởng thực chất phải được hình thành cả hai chiều từ trên xuống và cả từ dưới lên, trong từng mắt xích của nền kinh tế, từ từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng cơ sở sản xuất, từng DN.

Do đó, phải kiến tạo môi trường phát triển để hàng triệu người dân nhận thấy cơ hội; để mỗi hộ gia đình, hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi đầu tư, mở rộng sản xuất, gắn bó lâu dài với nền kinh tế; để DN nhìn thấy thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Vấn đề cuối cùng là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một nguyên lý xuyên suốt: T.Ư mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát; địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống.

Để hiện thực hóa tư duy này, cần xây dựng cấp xã mạnh về năng lực ra quyết định mạnh về huy động nguồn lực và mạnh về giám sát và phản hồi.