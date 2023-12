Lan tỏa trên mạng xã hội: Cái kết ngọt ngào cho chuyện tình gây sốt

Nhiều cư dân mạng thả tim chúc mừng chàng trai đã chọn đúng người bởi không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh thanh xuân để chờ đợi mình. Mọi người cũng nói đây là động lực để những cặp đôi có bạn trai lên đường nhập ngũ vượt qua khoảng thời gian tạm xa nhau này.



Nhân vật chính trong câu chuyện trên là chị Vũ Thùy Trang (26 tuổi) và anh Đặng Ngọc Sơn (24 tuổi, quê ở Hưng Yên). Chia sẻ với Thanh Niên, Thùy Trang cho biết cuối năm 2016, hai người gặp nhau trong đám cưới của một người bạn thân. Năm 2017, với sự nhiệt tình, chu đáo và luôn quan tâm của anh Sơn, chị Trang đồng ý trở thành người yêu. Hai người trải qua những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ. Ngày 5.3.2018, anh Sơn lên đường nhập ngũ.

Trước khi đi lính, chàng trai không khỏi đắn đo vì sợ mất người yêu, tâm lý cũng có phần lo lắng. Ngược lại, chị Trang nghĩ đơn giản hơn, cho rằng chuyện yêu đương là duyên số. Cô gái nghĩ anh đến tuổi nhà nước sẽ gọi nhập ngũ nên đi sớm, hoàn thành nghĩa vụ rồi sẽ về. Hai năm có thể xem là khoảng thời gian thử thách tình cảm của cả hai. "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, thời gian sẽ trả lời tất cả", chị Trang nói với bạn trai khi đó. Cũng có phần duyên số khi đơn vị nơi anh Sơn đóng quân cách nhà chị Trang gần 20 km. Cuối tuần, cô gái lại đi xe máy vào đơn vị thăm, không quên dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

"Mình thấy nhiều cặp đôi có người yêu ở xa đã không kiên trì nên phải thường xuyên nhắc nhở cùng nhau vượt qua. Mỗi lần anh ấy nhớ người yêu đều ra căng tin đơn vị mượn điện thoại gọi về nói chuyện", chị chia sẻ.

Ít ai biết, trước khi vượt qua khoảng thời gian khó khăn vì yêu xa, hai người bị gia đình phản đối khi đưa nhau về ra mắt. Bố mẹ chị Trang cho rằng bạn trai ít tuổi hơn con gái nên sẽ không chín chắn, trưởng thành. Không từ bỏ, anh Sơn thường xuyên thăm viếng gia đình bạn gái, không ngại giúp đỡ nhiều việc nên bố mẹ chị Trang dần thay đổi suy nghĩ, đồng ý cho cặp đôi quen nhau. "Thời điểm đó có lúc tụi mình suýt chia tay. Anh ấy gọi điện, lên nhà tìm và có hỏi lý do chia tay là gì, mình trả lời là không hợp. Sau đó, anh mới biết lý do chính xác là do bố mẹ ngăn cản nên đã thuyết phục gia đình cho thêm thời gian để chứng minh tình yêu dành cho mình", cô gái nhớ lại.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh Sơn xuất ngũ năm 2020 và lên ý định sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát nên cặp đôi phải hoãn lại cho đến bây giờ. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào ngày 24.12 tới đây. Với chị Trang, chồng là người khéo tay, hay tự làm quà tặng và rất chiều vợ. Hiện chị Trang làm công nhân còn chồng làm thợ nhôm kính. Cả hai sẽ vun vén mái ấm gia đình nhỏ và xem khoảnh khắc được mọi người biết đến trên mạng xã hội như một kỷ niệm đẹp.

Anh Sơn bày tỏ trong thời gian ở đơn vị tranh thủ thời gian rảnh, anh thường gọi điện về cho bạn gái. Vì vậy, nỗi lo tình cảm chia cách dần được giảm bớt. "Mình nghĩ rằng yêu và quyết định về chung một nhà đều là do duyên số. Cả hai cũng từng trải qua nhiều đắng cay, ngọt bùi và giờ sẽ xem đó là những điểm tựa vững chắc để cùng nhau vun vén cho tổ ấm. Vợ chồng mình cũng nhận được nhiều lời chúc trên mạng xã hội và đó sẽ là động lực bước tiếp chặng đường phía trước", anh chia sẻ.