Lan tỏa tri thức, sự sáng tạo, đam mê kỹ thuật

Trong năm 2025, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế tiên phong của nhà trường trong hệ sinh thái giáo dục đại học của VN với hàng loạt dấu ấn nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

Liên minh hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Một trong những dấu ấn nổi bật của HCMUTE trong năm 2025 là việc đồng sáng lập Liên minh Hợp tác Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, cùng với 4 trường đại học hàng đầu cả nước gồm Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng và Trường ĐH Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc (giữa) tặng hoa chúc mừng 6 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực miền Trung và miền Nam ẢNH: UTE-TV

Liên minh hoạt động dưới sự bảo trợ chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ VN, hướng tới mục tiêu giúp sinh viên hiểu sâu hơn về giá trị học thuật, tác động xã hội của các sản phẩm trí tuệ và tinh thần tôn trọng sáng tạo khoa học.

Sự ra đời của liên minh không chỉ tạo nền tảng kết nối giữa các trường đại học mà còn góp phần hình thành một hệ sinh thái học thuật mở, nơi tri thức được lan tỏa, sáng tạo được tôn vinh và giá trị trí tuệ được bảo vệ. HCMUTE luôn đi đầu trong việc đưa kiến thức đến gần hơn với đời sống, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong từng sinh viên.

Dẫn dắt mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về năng lượng tái tạo và hydrogen

Ngày 8.8.2025, tại Hội nghị công bố các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực miền Trung và miền Nam do Bộ GD-ĐT tổ chức, HCMUTE được giao chủ trì mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng hydrogen, một hướng đi then chốt trong chiến lược chuyển đổi xanh quốc gia.

Mạng lưới do HCMUTE dẫn dắt quy tụ 12 trường đại học và 4 doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng hợp tác đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao công nghệ. Ngày 27.2.2025, theo Quyết định 452/QĐ-TTg, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được xác định là một trong 5 trường công lập hàng đầu về kỹ thuật - công nghệ, hướng tới trở thành trường trọng điểm quốc gia.

HCMUTE được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM năm 2025 ẢNH: UTE-TV

Từ năm 2018, HCMUTE đã tiên phong đào tạo ngành năng lượng tái tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên sâu được đào tạo tại các quốc gia phát triển. Cùng với mô hình "ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp - HCMUTE định hình mạng lưới đào tạo không chỉ là môi trường học thuật, mà còn là cầu nối giữa nghiên cứu, sản xuất và chính sách phát triển bền vững.

Ghi dấu trên bản đồ thương hiệu

Năm 2025, HCMUTE tiếp tục ghi dấu trên bản đồ thương hiệu khi được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM. Đây là năm đầu tiên khối cơ sở giáo dục đại học được xướng tên trong bảng vàng - một minh chứng cho đóng góp to lớn của các trường đại học trong hệ sinh thái kinh tế tri thức của thành phố.

Cùng với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và ĐH Kinh tế TP.HCM, HCMUTE trở thành một trong 3 cơ sở giáo dục được công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu, khẳng định sức mạnh của mô hình đại học ứng dụng, nơi tri thức gắn liền thực tiễn, nghiên cứu hướng đến phục vụ cộng đồng.

Giải thưởng được trao tại Lễ tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động viên lớn để HCMUTE tiếp tục khẳng định vai trò "doanh nghiệp tri thức" trong kỷ nguyên hội nhập.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế

Sáng 22.10.2025, HCMUTE đã tổ chức Lễ công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành cơ khí - tự động hóa.

Phát biểu tại lễ bàn giao, TS Quách Thanh Hải, Phó hiệu trưởng, cho biết: "Việc bàn giao kết quả nghiên cứu của đề án cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để nhà trường triển khai đào tạo thí điểm chương trình quốc tế ngành cơ khí - tự động hóa là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng và hợp lý, thể hiện sự tin tưởng của TP.HCM vào năng lực học thuật, uy tín và vai trò tiên phong của nhà trường. Trường sẽ phát huy tối đa kết quả đề án, chủ động triển khai mô hình đào tạo thí điểm một cách hiệu quả, góp phần cung cấp cho TP.HCM nguồn nhân lực chất lượng cao".

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, bà Trương Hải Thanh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể HCMUTE, nhấn mạnh kết quả đạt được này là thành quả của quá trình làm việc nghiêm túc và thể hiện sự tin tưởng của thành phố đối với năng lực học thuật, uy tín và vai trò tiên phong của nhà trường.

Sau lễ bàn giao, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác, chính thức đưa chương trình đào tạo thí điểm ngành cơ khí - tự động hóa vào triển khai, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Trên hành trình phát triển bền vững, mỗi bước tiến của thầy và trò HCMUTE đều mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần hội nhập. Năm 2025, ngôi trường mang sứ mệnh lan tỏa tri thức Việt tiếp tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ giáo dục là nền tảng là con đường dẫn đến tương lai.