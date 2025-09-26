'Lan tỏa yêu thương' cùng tủ sách do Chibooks và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc trao tặng

Cụ thể, Chibooks và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã trao tặng 1.275 quyển sách do Chibooks xuất bản với tổng trị giá gần 170 triệu đồng cho Thư viện Trung tâm. Hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, giới thiệu đến sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu những tài liệu thiết thực, đồng thời làm phong phú thêm kho tri thức phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí. Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức những hoạt động xuất bản, hội thảo và chương trình đọc sách, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và đóng góp cho tiến trình phát triển văn hóa chung của xã hội.



Chibooks và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã trao tặng 1.275 quyển sách do Chibooks xuất bản cho Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM ảnh: ctv

Phát biểu tại buổi lễ, ông Từ Châu - Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM nhấn mạnh: "Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM luôn giữ vững quan niệm 'thân, thành, huệ, dung', duy trì quan hệ giao lưu tốt đẹp với các trường đại học khu vực phía nam Việt Nam. Trong hơn hai năm qua, tôi đã đến thăm 15 trường đại học tại Việt Nam và trao tặng gần 15.000 cuốn sách được tuyển chọn kỹ lưỡng. Những cuốn sách này đã trở thành cánh cửa sổ để thanh niên Việt Nam tìm hiểu xã hội Trung Quốc đương đại và khám phá những nét tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc".

Đại diện Thư viện Trung tâm, thạc sĩ Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc Thư viện - chia sẻ: "Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc học tập, nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc cho toàn thể sinh viên, giảng viên ĐHQG TP.HCM và cộng đồng. Dự án xây dựng 300 tủ sách miễn phí cho các trường học của Chibooks thực sự là một dự án mang giá trị nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao và lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Lễ trao tặng sách hôm nay không chỉ là việc hỗ trợ tài liệu mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong công tác tuyên truyền và tổ chức các chương trình mang lại giá trị thiết thực cho người học và cộng đồng trong tương lai".

Lãnh đạo Thư viện Trung tâm, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và lãnh đạo Chibooks ảnh: ctv

Bà Nguyễn Lệ Chi - Giám đốc Chibooks - cũng chia sẻ tại sự kiện: "Hôm nay, Chibooks rất vinh hạnh hiện diện tại Thư viện Trung tâm của chúng ta để thực hiện một hoạt động vô cùng ý nghĩa… Hoạt động này cũng nhằm tích cực hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa đọc, góp phần tích cực nâng cao dân trí, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp cho người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, đặc biệt trong giới trẻ Việt Nam".

Trích dẫn câu ngạn ngữ Trung Quốc "Phúc Hữu thi thư khí tựa hoa/ Trong lòng có sách vở, mặt mũi ắt sáng sủa", bà Chi cho rằng đọc sách có thể xây dựng con đường tắt khiến loài người bước vào được thánh điện của tri thức. "Qua sự kiện lễ tặng sách lần này, tôi cũng hy vọng sinh viên thuộc hệ thống Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM sẽ được đọc thêm, tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thêm yêu thích văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Việt. Chúc cho 75 năm quan hệ ngoại giao Trung - Việt thật sự thành công rực rỡ, chúc cho năm Giao lưu Nhân văn Trung - Việt tỏa sáng cùng nhiều thành tựu hơn nữa", bà Chi nhấn mạnh.

Lễ trao tặng tủ sách "Lan tỏa yêu thương" cho Thư viện Trung tâm cũng khẳng định cam kết lâu dài của Chibooks trong việc đồng hành cùng cộng đồng học thuật Ảnh: CTV

Lễ trao tặng tủ sách "Lan tỏa yêu thương" cho Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM không chỉ là một dấu mốc mới trong hành trình của dự án, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Chibooks trong việc đồng hành cùng cộng đồng học thuật. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như talkshow, ngày hội sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu sách và văn hóa đọc.

Được biết, nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng và góp phần xây dựng nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí, Chibooks đã và đang triển khai dự án xây dựng 300 tủ sách thư viện miễn phí cho các trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng và đại học giai đoạn 2020 - 2025. Riêng trong năm 2025, Chibooks đã trao tặng 6.892 cuốn sách với tổng trị giá hơn 605 triệu đồng cho nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm bảo trợ xã hội như: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Văn Lang, ĐH Hoa Sen, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Bình Phước, CĐ Sài Gòn, Làng Thiếu niên Thủ Đức... Mỗi tủ sách được trao đi là một minh chứng cho tâm huyết của những người làm văn hóa - giáo dục, khẳng định niềm tin rằng sách chính là "chìa khóa vàng" để mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích.

Thư viện Trung tâm - đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM - hiện là đầu mối cung cấp tài nguyên thông tin khoa học và các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu - đào tạo chất lượng cao, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống thư viện của ĐHQG TP.HCM.