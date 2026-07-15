Lan truyền tin bé trai bị mẹ tạt nước sôi gây bỏng ở Đắk Lắk: Công an vào cuộc

Ngày 15.7, Công an xã Ea Drăng (Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ vụ việc bé trai bị mẹ tạt nước sôi gây bỏng sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ mạng xã hội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tạt nước sôi vào cháu bé là mẹ ruột.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội có tên N.Đ đăng tải bài viết phản ánh vụ việc xảy ra trên đường Trần Quốc Toản (xã Ea Drăng). Theo nội dung chia sẻ, bé trai bị mẹ tạt nước sôi và trước đó nhiều lần bị bạo hành. Người đăng bài đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Kèm theo bài viết là hình ảnh một bé trai có vùng lưng đỏ ửng kéo dài từ vai xuống thắt lưng, xuất hiện nhiều vết phồng rộp, nghi do bỏng nước sôi.

Cơ quan công an vào cuộc vụ bé trai bị mẹ ruột tạt nước sôi gây bỏng ở Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Drăng đã mời những người liên quan đến làm việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người tạt nước sôi vào bé trai là mẹ ruột của cháu.

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ bảo con trai vào rẫy lấy sạc điện thoại. Tuy nhiên, bé trai đã chở bạn đi chơi tại khu vực rẫy có ao, hồ. Việc này khiến người mẹ bức xúc và dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế.

Hiện Công an xã Ea Drăng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ bé trai bị mẹ tạt nước sôi để xử lý theo quy định của pháp luật.