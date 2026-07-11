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Thời sự

Chỉ đạo hỏa tốc bảo vệ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành ở TP.HCM

Thụy Vũ
Thụy Vũ
Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự Nguyễn Hiền Phúc về hành vi 'hành hạ người khác'.

Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành, ngày 11.7, Công an phường Lái Thiêu tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý hình sự Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, ở phường Lái Thiêu) về hành vi hành hạ người khác.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu H.B.T.D (3 tuổi), con riêng của chị B.T.T.V (26 tuổi, ở phường Hiệp Bình). Chị V. đang sống chung như vợ chồng với Phúc tại một căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, khu phố Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu, từ đầu năm 2026 đến nay.

Chỉ đạo hỏa tốc bảo vệ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nguyễn Hiền Phúc tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đạp ngã và tát mạnh vào mặt một bé gái mặc cho nạn nhân khóc thét và run sợ. Sự việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ can ngăn.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã trích xuất camera và mời các bên liên quan lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phúc khai do cháu D. lười ăn và hay khóc nên đã nhiều lần đánh đập.

Đỉnh điểm cuối tháng 3.2026, Phúc đã dùng chân đạp mạnh khiến cháu D. ngã sấp xuống nệm giường, sau đó tiếp tục tát liên tiếp vào mặt cháu.

Xác định hành vi của Phúc có dấu hiệu tội "hành hạ người khác", Công an phường Lái Thiêu lập tức bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hiền Phúc.

Chỉ đạo hỏa tốc bảo vệ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành ở TP.HCM- Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Hiền Phúc bạo hành bé gái 3 tuổi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM vừa ra văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng yêu cầu khẩn trương can thiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu bé.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND phường Lái Thiêu theo dõi sát tình hình sức khỏe, tâm lý và điều kiện sinh hoạt của cháu D.; áp dụng Quy trình phối hợp hỗ trợ can thiệp theo Quyết định 4114/QĐ-UBND của thành phố để đảm bảo trẻ được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ bảo vệ. Đồng thời, Sở Y tế đề nghị địa phương chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hỗ trợ dài hạn cho gia đình nạn nhân.

Công an TP.HCM được đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối với Phúc, đồng thời bảo mật tuyệt đối thông tin đời tư của cháu bé trong quá trình phá án.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương chủ động phối hợp địa phương để tư vấn tâm lý, bố trí nơi chăm sóc thay thế hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp nếu cần thiết.

Các đơn vị liên quan phải có báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản gửi về Sở Y tế trước ngày 12.7 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

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