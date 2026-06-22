Xử lý nghiêm vụ bà nội bạo hành cháu bé, con dâu quay clip

Ngày 22.6, một lãnh đạo UBND xã Dang Kang (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng địa phương đã mời các bên liên quan lên làm việc và thực hiện đầy đủ các bước xác minh theo đúng quy định pháp luật về vụ việc cháu bé bị bà nội bạo hành.

Vị lãnh đạo này cho biết, chính quyền địa phương đang chờ kết quả giám định để xác định cụ thể mức độ thương tật của cháu bé. Dựa trên kết quả này, cơ quan chức năng sẽ làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định, tùy mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc tiến hành truy tố trách nhiệm hình sự, không dung túng cho các hành vi bạo lực.

Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ bà nội bạo hành cháu bé ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh ban đầu, hành vi của người mẹ khi đứng quay clip trong thời gian khá lâu mà không có hành động can ngăn kịp thời để bảo vệ con cũng là một chi tiết cần được cơ quan điều tra làm rõ.

Chính quyền địa phương đã mời cả ông bà nội và người mẹ lên làm việc để lấy lời khai trực tiếp. Quan điểm của địa phương là phải điều tra đa chiều, khách quan, làm rõ hành vi và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, không chỉ nhìn nhận thông tin từ một phía.

"Trước mắt, chúng tôi giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp để tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ cháu bé. Về lâu dài, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em xuống tận các thôn, buôn nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra", vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một cháu bé bị người phụ nữ lớn tuổi đánh liên tục vào người và vùng mặt. Clip nhận được nhiều ý kiến bức xúc về hành vi bạo hành trẻ em.