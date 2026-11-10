Làng cổ Phước Tích được chú ý sau khi xuất hiện trong ‘Quán nhà Haha’

Trên mạng xã hội, làng cổ Phước Tích đang trở thành chủ đề được tìm kiếm và chia sẻ rộng rãi sau khi xuất hiện trong tập 4 chương trình thực tế Quán nhà Haha. Không chỉ gây chú ý bởi vẻ bình yên của một ngôi làng cổ, địa danh này còn khiến khán giả tò mò trước những câu chuyện về lịch sử hình thành, nghề gốm truyền thống và đời sống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong chương trình, dàn nghệ sĩ có dịp trải nghiệm làm gốm, thưởng thức các món bánh dân gian xứ Huế và trò chuyện với những người gắn bó với làng nghề. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, một nghệ nhân lớn tuổi của làng, mang đến nhiều thông tin về những chiếc om đất Phước Tích từng được dùng để nấu cơm dâng vua. Câu nói truyền tụng “Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế” cũng khiến nhiều khán giả tò mò về danh tiếng của sản phẩm gốm nơi đây.

Hành trình tại Phước Tích còn mang đến câu chuyện của chị Hiền, người trở về quê sau 18 năm để gắn bó với địa phương và đồng hành cùng hoạt động du lịch. Những chia sẻ về mong muốn bảo tồn nghề gốm, phát huy giá trị văn hóa làng cổ cũng nhận được sự quan tâm của các thành viên chương trình. Hai Thiện cho biết anh ấn tượng với tinh thần nghệ thuật, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề của những người dân nơi đây.

Trở về Quán nhà Haha, các thành viên cùng quây quần bên bữa tối do cô Bé chuẩn bị. Hình ảnh người phụ nữ Huế đảm đang, tháo vát nhưng vẫn giữ nét nhẹ nhàng trở thành cảm hứng để Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam sáng tác một ca khúc dành tặng những người con xứ Huế.

Ở ngày bán tiếp theo, quán đổi thực đơn với hai món chay là bún nước và miến khô. Hai Thiện đề xuất đặt tên hai món là “Thủy Tinh” và “Sơn Tinh”, tạo nên nhiều tình huống nhầm lẫn hài hước trong quá trình chuẩn bị và phục vụ thực khách. Những màn tung hứng giữa các thành viên tiếp tục mang đến không khí sôi nổi, đặc biệt khi Út Khánh biến phần giới thiệu món ăn thành câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Dàn cast Quán nhà Haha lưu lại khoảnh khắc tại làng cổ Phước Tích (TP.Huế) trong tập 4 của chương trình ẢNH: NSX

Ngôi làng hơn 500 năm tuổi với nghề gốm nức tiếng

Nằm bên dòng sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích thuộc phường Phong Dinh, TP.Huế. Theo tư liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngôi làng được thành lập năm 1470 dưới thời vua Lê Thánh Tông, ban đầu có tên Phúc Giang, sau đó đổi thành Hoàng Giang dưới thời Tây Sơn và mang tên Phước Tích từ đời vua Gia Long.

Năm 2009, Phước Tích được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trải qua hơn 500 năm hình thành và phát triển, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều dấu tích của một làng quê Việt cổ, từ hệ thống nhà rường, đình, chùa, miếu đến những con đường rợp bóng cây xanh. Theo thông tin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố năm 2023, làng còn 38 ngôi nhà rường cổ hơn 100 năm tuổi, gồm 12 nhà thờ họ, phái và 26 nhà ở của người dân.

Một trong những giá trị làm nên bản sắc Phước Tích là nghề gốm truyền thống có lịch sử hơn 500 năm. Những sản phẩm đặc trưng của làng gồm lu, chum, ghè, thạp, om đất, bùng binh và tu huýt. Đáng chú ý, gốm được nung ở nhiệt độ thích hợp để tạo nên lớp bề mặt đặc trưng dù không cần tráng men.

Các thành viên Quán nhà Haha trải nghiệm làm gốm, tìm hiểu nghề truyền thống cùng người dân làng Phước Tích ẢNH: NSX

Trong đó, chiếc om đất gắn với câu chuyện từng được lựa chọn để nấu cơm dâng lên triều đình. Đây cũng là niềm tự hào của người dân địa phương, được lưu truyền qua câu nói “Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế”. Qua lời kể của cụ Diễn trong chương trình Quán nhà Haha, khán giả còn biết thêm một giai thoại về việc những chiếc om sau khi hoàn thành phải được đập bỏ, không được giữ lại trong làng vì quan niệm liên quan đến sự tôn nghiêm của nhà vua.

Không chỉ có nghề gốm, Phước Tích còn lưu giữ những giá trị văn hóa trong đời sống thường ngày. Các món bánh dân gian như bánh bông cây tiến vua, bánh ướt thịt heo, bánh quai vạc, bánh ít tôm thịt, bánh xu xê và bánh hạt sen góp phần tạo nên nét riêng của ẩm thực địa phương. Những món ăn này cũng được giới thiệu trong hành trình của dàn cast Quán nhà Haha.

Bất ngờ viral sau Quán nhà Haha

Sau khi tập 4 phát sóng, nhiều khán giả chia sẻ lại những hình ảnh, câu chuyện về Phước Tích, và bày tỏ mong muốn có dịp đến tham quan, trải nghiệm làm gốm, tìm hiểu văn hóa địa phương. Một số người từng ghé thăm ngôi làng cũng nhắc lại kỷ niệm, cho biết cảm thấy xúc động khi nơi mình từng đặt chân đến được giới thiệu rộng rãi trên truyền hình.

Trên mạng xã hội, một tài khoản viết: “Cộng một địa điểm sẽ đến nếu được đi Huế thêm lần nữa: Làng gốm Phước Tích. Không phải vì fomo theo chương trình, mà thật sự là để một ngôi làng văn hóa và lịch sử chìm trong lãng quên thì tiếc lắm”.

Một khán giả khác cũng hào hứng chia sẻ: “Quán nhà Haha thành công khiến tôi muốn đi đến làng Phước Tích”. Người này cho biết trước đây khi nghĩ đến du lịch Huế thường chỉ nghĩ đến Đại Nội hay sông Hương, nhưng sau chương trình mới biết đến một ngôi làng có lịch sử lâu đời như Phước Tích. Tài khoản này cũng đặt câu hỏi về những làng nghề khác tại Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mai một.

Các loại bánh dân gian được giới thiệu trong hành trình khám phá ẩm thực tại làng cổ Phước Tích ẢNH: NSX

Không chỉ những người lần đầu biết đến địa danh này, khán giả từng ghé thăm Phước Tích cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến câu chuyện của làng được kể lại trên truyền hình. Một tài khoản chia sẻ: “Dù đã ra Phước Tích không biết bao nhiêu lần, được nghe nhiều câu chuyện về làng, về gốm và ngẩn ngơ trước vẻ nguyên sơ, yên bình nơi đây. Xem xong tập mới của Quán nhà Haha, tụi mình vẫn xúc động như lần đầu đặt chân đến”.

Một tài khoản tự nhận là người Huế bày tỏ niềm vui khi nghề gốm truyền thống được nhiều người biết đến hơn: “Nhờ Quán nhà Haha mà gốm Phước Tích được nhiều người biết tới, người Huế như mình mừng ghê”.

Ở góc độ du lịch, một người làm trong lĩnh vực này cho rằng Phước Tích còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được kết nối hiệu quả với các tuyến tham quan nổi tiếng. Người này chia sẻ: “Làng cổ Phước Tích với nghề gốm truyền thống nằm ở khá xa trung tâm và thường bị lãng quên bởi sự thiếu kết nối các tuyến điểm du lịch nổi tiếng, dịch vụ bổ sung cho du khách”. Từ đó, người này bày tỏ hy vọng chương trình sẽ góp phần giúp làng được biết đến nhiều hơn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Những chia sẻ từ khán giả cho thấy sức lan tỏa của Quán nhà Haha không chỉ giúp Phước Tích được biết đến rộng rãi hơn mà còn khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với những giá trị văn hóa lâu đời. Từ sự tò mò sau một tập phát sóng đến mong muốn trực tiếp đặt chân đến làng cổ, đây có thể xem là cơ hội để di sản tiếp tục đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, để sức hút ấy không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông nhất thời, Phước Tích cần những hướng phát triển du lịch bền vững, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân, vừa gìn giữ nghề gốm và bản sắc văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.