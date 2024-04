Lắng đọng từng phút giây tại giải chạy tiếp sức Quảng Bình - Điện Biên

Trước đó, từ ngày 10 đến 13.4, 10 VĐV ưu tú đã thực hiện hành trình chạy tiếp sức từ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình kéo dài đến Điện Biên. Các VĐV đem theo lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng và sau khi kết thúc hành trình, hai kỷ vật đã được ban tổ chức trao tặng cho nơi thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 10 VĐV đã hoàn thành quãng đường gần 900 km trong vòng 70 giờ, tương ứng với 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.



Hoạt động ý nghĩa của các VĐV trước ngày tham gia giải chạy BTC

Giải THACO marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng Báo Giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổ chức GHAI. Giải năm nay cũng diễn ra sôi nổi khi quy tụ khoảng 2.000 VĐV trong nước lẫn quốc tế tham dự ở 5 cự ly gồm: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km và 70 km.

Không chỉ mang đến những phút giây tranh tài căng thẳng, tại lễ khai mạc, Báo Giao thông đã thông qua Ban an toàn giao thông tỉnh Điện Biên trao tặng 50 suất quà cho gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn thế, theo ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, dù điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở song tất cả các cự ly thi đấu đều diễn ra sôi nổi, kịch tính. Đồng thời, kết quả đạt được đã phản ánh chính xác thực lực và cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của tất cả các VĐV.

Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó tổng biên tập Báo Giao thông, cũng chia sẻ: “Ban tổ chức sẽ trích một phần số tiền bán BIB để đóng góp vào quỹ chương trình chung tay vì an toàn giao thông. Đồng thời, thông qua giải, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, từ đó kéo giảm tai nạn giao thông".

Giải THACO marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 mang đến cảm xúc khó tả cho các VĐV BTC

Trải qua những giây phút tranh tài căng thẳng, giải THACO marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 khép lại ngày 14.4. Tại lễ bế mạc, các giải thưởng cao quý ở cả 5 cự ly, nam - nữ với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng cũng được trao.