Láng giềng gần lại xung khắc

Ông Carney lập tức nhận lời. Nhưng rồi cú trượt dốc không phanh đã xảy đến khi ông Carney thăm Trung Quốc và thỏa thuận rằng Canada hủy bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Tổng thống Trump chỉ trích Canada đã "mở cửa sau" để hàng hóa Trung Quốc tuồn vào thị trường Mỹ nên dọa sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước láng giềng không hủy bỏ thỏa thuận. Tiếp đến, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos vừa qua, Thủ tướng Carney có bài phát biểu về chính trị và trật tự thế giới với nhiều ẩn ý phê phán ông Trump. Ông Trump đáp trả bằng một cơn mưa ngôn từ nhằm vào Canada và ông Carney, sau đó rút lại lời mời ông Carney tham gia Hội đồng hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) hồi tháng 12.2025 Ảnh: REUTERS

Lần xung khắc này của 2 láng giềng gần có lý do là Tổng thống Trump quan ngại về thỏa thuận thương mại giữa Canada và Trung Quốc, về triển vọng gắn kết giữa hai nước ấy. Nếu không sớm làm dịu bất hòa, hệ lụy sẽ rất tai hại đối với cả hai bên. Canada lệ thuộc ở mức độ rất lớn vào thị trường Mỹ trong khi Mỹ cũng phụ thuộc rất đáng kể vào cung ứng năng lượng từ Canada. Hai nước không thể không hợp tác để giải quyết những vấn đề chung như môi trường, chống khủng bố...

Tổng thống Trump cũng khiến dân chúng và giới chính trị ở Canada càng quyết tâm đối phó sức ép của Mỹ. Bởi thế, sẽ chẳng có bên nào thắng được trong lần xung khắc này mà rồi cả hai sẽ phải đi vào giảm căng thẳng và thỏa hiệp với nhau, tạm hòa dịu cho tới lần xung khắc mới.