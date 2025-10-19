Làng hoa Hà Nội mất mùa, giá hoa tăng cao dịp 20.10

Những ngày cận kề 20.10, thay vì khung cảnh rực rỡ sắc màu như mọi năm, thị trường hoa ở Hà Nội năm nay lại khá trầm lắng. Ảnh hưởng của mưa bão kéo dài khiến hàng loạt làng hoa lớn như Tây Tựu, bãi đá sông Hồng, Mê Linh… bị ngập úng, hư hại nặng.

Chị Trần Thị Liên, tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá, cho biết năm nay hoa hồng nhập đã tăng gấp đôi, từ mức 5.000–7.000 đồng/bông lên 10.000–15.000 đồng. "Hoa vừa ít, vừa xấu hơn, nên giá buôn phải tăng. Mà giá tăng thì khách cũng ngại mua, người bán cũng khó", chị nói.

Tại làng hoa Tây Tựu, bà Vũ Thị Xuân chia sẻ: "Sau bão, coi như dân làng trắng tay, hoa hư hết, giờ chỉ còn đất trống. Phải làm lại từ đầu". Cùng chung cảnh, bà Hà Thị Duyên cho biết phần lớn hoa bị thối rễ, thiệt hại tới 80%, buộc nhiều hộ phải nhập hoa từ Đà Lạt hoặc Trung Quốc để có hàng bán dịp lễ.

Không chỉ nguồn cung giảm, việc vận chuyển hoa cũng gặp nhiều trở ngại. Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ cửa hàng hoa ở phường Lĩnh Nam, cho hay: "Mưa ngập, tài xế không nhận giao hàng, có đơn online cũng phải hủy. Mình đành nhập ít hàng hơn, chờ thời tiết ổn định mới dám nhập nhiều".

Ngoài ra, việc bảo quản hoa cũng trở nên khó khăn vì độ ẩm cao khiến hoa nhanh héo, nhanh hỏng. Một số tiểu thương phải tăng giá bán từ 20–40% để bù chi phí vận chuyển và hao hụt.