Nghiêm trị hành vi tung tin giả

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an H.Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết trong ngày 7.7, trên một số diễn đàn mạng xã hội Facebook xuất hiện các thông tin như: "huyện Tứ Kỳ 46 nhà tan nát vì ngủ với 1 em HIV", "toang rồi 46 anh Tứ Kỳ ơi", "có hát thì đứng thẳng mà hát cho nó đúng tone, các ông cứ vịn làm gì rồi lại ngã 1 lượt"... Dưới mỗi trạng thái (status), lại có nhiều bình luận (comment), khẳng định đây là thông tin về 46 người đàn ông ở H.Tứ Kỳ đã quan hệ với một người phụ nữ mắc HIV và bày tỏ thái độ trêu đùa, chê trách những người đàn ông này. Các thông tin trên gây xôn xao dư luận và hoang mang trong nhân dân, khiến không ít người lo lắng.



Qua rà soát và xác minh, Công an H.Tứ Kỳ đã làm rõ thông tin trên là sai sự thật và triệu tập Phạm Văn Tuấn (trú tại thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương, Hải Dương) cùng 3 người khác đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi đưa thông tin giả lên mạng xã hội và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin nói trên.

Căn cứ vào chứng cứ tài liệu, Công an H.Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt Phạm Văn Tuấn theo khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3.2.2020, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Gây nhiều hệ lụy cho xã hội

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án gay gắt hành vi tung tin giả gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. "Tình trạng tin giả ngày càng nhiều. Nó không chỉ gây ảnh hưởng đến một đối tượng nào đó mà còn là mối đe dọa, gây hoang mang trong dư luận. Thực tế bây giờ thông tin rất khó kiểm soát, đặc biệt là tin giả nếu như không có những biện pháp xử lý mạnh tay để răn đe", BĐ Hoàng Lý ý kiến.

Công an H.Tứ Kỳ, Hải Dương làm việc với Phạm Văn Tuấn về hành vi đưa thông tin giả lên mạng xã hội khiến người dân hoang mang CACC

Cùng quan điểm, BĐ Lộc Trần viết: "Thật bất bình khi những người xem thường pháp luật này vẫn còn nhởn nhơ, gây hoang mang cho xã hội. Hy vọng những vụ việc này sẽ là bài học để người dân cần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin và cũng là hồi chuông để cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tin giả cũng như điều chỉnh mức chế tài sao cho hợp lý hơn".

Còn BĐ Quang Thịnh nêu ý kiến: "Cá nhân tôi thấy với mức xử phạt như hiện tại thì rất khó để tình trạng tung tin giả, sai sự thật chấm dứt. Một số đối tượng hiện nay xem việc tung tin giả là "công cụ" kiếm cơm. Đó là việc làm vô nhân đạo, cần phải lên án".

"Tin giả gây ra biết bao hệ lụy cho xã hội. Mối đe dọa của tin giả càng ngày càng lớn vì vậy ngoài việc nghiêm trị hành vi tung tin thất thiệt thì thiết nghĩ tất cả chúng ta đều phải chung tay đối phó với vấn đề này. Trong đó cách làm thiết thực nhất của mỗi cá nhân là không chia sẻ, không phát tán, không đọc các thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy", BĐ Lê Trinh viết.

Cần mạnh tay hơn nữa

BĐ lo ngại tình trạng tin giả ngày càng nhiều vì vậy pháp luật phải có chế tài mạnh hơn để răn đe. "Một trong những lý do khiến tình trạng tin giả vẫn còn tồn tại chính là mức xử phạt chưa thật sự hợp lý dù nó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Điều đó dẫn đến tình trạng một số cá nhân bất chấp tung tin thất thiệt với mục đích câu view, câu like bởi họ biết rằng số tiền kiếm được từ thông tin này cao hơn so với mức phạt. Đã đến lúc vấn đề này được quan tâm hơn, tốt nhất là thay đổi mức xử phạt mang tính răn đe hơn, như xử lý hình sự chẳng hạn", BĐ Đại Ngọc thẳng thắn.

Cần lắm các biện pháp hữu hiệu từ cơ quan chức năng để ngăn chặn tin giả. Nguyen Thu Cần nghiêm trị những thành phần tung tin giả gây mất an ninh, an toàn trật tự xã hội. Hieu Vo Đưa thông tin giả lên mạng xã hội làm mất danh dự người khác cần xử lý nghiêm về pháp luật. Văn Tám

Tương tự, BĐ Minh Hà ý kiến: "Việc tin giả lan truyền khắp nơi phản ánh thực tế rằng mức xử phạt chưa hợp lý, chưa đủ tính răn đe. Phải làm sao để mỗi lần "múa phím", bọn xấu buộc phải suy nghĩ và dừng ngay những hành động này. Điều đó đòi hỏi mức xử phạt phải nặng hơn, điển hình là cho lao động công ích hoặc thậm chí phạt tù để răn đe".

"Nhiều người dân thiếu hiểu biết sẽ trở thành "con mồi ngon" của những bọn lợi dụng thông tin sai sự thật để câu view câu like. Những trường hợp này cần phải bị lên án và xử phạt nghiêm để làm gương. Không thể để những cá nhân thiếu ý thức này trở thành mối đe dọa cho xã hội được", BĐ Nhật Phong chia sẻ.