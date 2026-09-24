'Lắng nghe doanh nghiệp không chỉ để thấu cảm, hay ghi vào báo cáo'

Phát biểu tại chương trình khởi động đề án "Lắng nghe để kiến tạo", sáng 24.9, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho biết, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ rõ ràng và quyết liệt là phải thiết lập bằng được những cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại chương trình ẢNH: GIA HÂN

Đề án "Lắng nghe để kiến tạo" mà VCCI khởi động hôm nay hướng đến mục tiêu này. Theo Chủ tịch VCCI, đề án sẽ chuyển đổi từ tư duy tháo gỡ khó khăn đơn thuần sang tư duy kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt.

"Lắng nghe không chỉ để thấu cảm, không chỉ để ghi vào các bản báo cáo. VCCI sẽ lắng nghe để chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư", ông Hùng nhấn mạnh và nói thêm, từ việc giải quyết từng trường hợp cụ thể, đề án hướng tới mục tiêu kiến tạo môi trường chung cho cả hệ thống, cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hùng cũng cho biết, ngay từ tháng 7, sau chỉ đạo của Thủ tướng, VCCI cùng Văn phòng Chính phủ đã thành lập tổ công tác, phối hợp Bộ Tài chính với đầu mối là Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân, vận hành, giải quyết khối lượng công việc rất lớn. "Kết quả đang mở ra những cơ hội và thực tế đã giải quyết vướng mắc trong thẩm quyền", ông Hùng nói.

Vì vậy, ông Hùng nhấn mạnh, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Tập đoàn TH sẽ giúp đề án "Lắng nghe để kiến tạo" triển khai ở quy mô, tầm cỡ cao hơn, sâu hơn, chuyên nghiệp hơn và lan tỏa hơn.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải phát biểu tại chương trình ẢNH: GIA HÂN

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI, cho biết thêm, bên cạnh tháo gỡ khó khăn với tinh thần giải quyết triệt để, tận cùng, đề án còn bao gồm tuyến hiến kế chính sách.

"Doanh nghiệp không chỉ gặp khó thì kêu mà còn chủ động đề xuất, hiến kế chính sách, đồng hành cùng Chính phủ tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hướng tới biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh", ông Tuấn nêu.

Xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp đã thực chất hơn

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục Phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cũng xác nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đang rất quan tâm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

"Lần đầu tiên, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trở thành nội dung chính thức trong báo cáo và nghị quyết phiên họp Chính phủ", ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn chia sẻ, tại Bộ Tài chính, những lĩnh vực có nhiều phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo bộ đều yêu cầu làm việc trực tiếp để giải quyết.

VCCI và Tập đoàn TH ký thỏa thuận thực hiện đề án "Lắng nghe để kiến tạo" ẢNH: GIA HÂN

"Cách đây 1 tuần, Bộ Tài chính đã tổ chức trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có phản ánh kiến nghị và các hiệp hội để xem các trả lời của Bộ Tài chính có đáp ứng được yêu cầu hay không. Có phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp mà chưa rõ thì trực tiếp gọi doanh nghiệp đến để trao đổi trực tiếp", ông Tuấn cho biết.

"Cách thức xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp đã thực chất hơn và thực sự đi vào đúng điểm nghẽn của doanh nghiêp", ông Tuấn nói.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, đối tác sáng lập của đề án, cũng nhấn mạnh, nếu đề án chỉ dừng lại ở việc tạo thêm một nơi tiếp nhận kiến nghị thì chưa đạt mục tiêu.

Theo ông, quan trọng hơn, từ việc giải quyết từng khó khăn cụ thể, chúng ta có thể phát hiện những điểm nghẽn có tính hệ thống để kiến nghị những chính sách thuận lợi hơn, qua đó trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của chính doanh nghiệp.

"Giá trị cao nhất của đề án chính là khả năng chuyển hóa sáng kiến và kiến nghị từ thực tiễn thành những giải pháp về thể chế", ông Hải nhấn mạnh.