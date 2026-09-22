Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Sáng 22.9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21.9.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Danh Huy ẢNH: VGP

Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974; quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); trình độ thạc sĩ Kỹ thuật.

Ông Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 (7.1995 - 1.2005).

Từ tháng 1.2005, ông Huy về công tác tại Bộ GTVT, từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Từ tháng 8.2022 đến tháng 2.2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Bộ GTVT.

Tháng 2.2025, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho đến nay.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó thủ tướng thường trực chúc mừng Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và tân Phó chủ nhiệm Nguyễn Danh Huy.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các cơ quan Trung ương, địa phương là một trong những nội dung được Trung ương quan tâm nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, điều hành.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, nhất là yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do đó, Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chính xác, đúng quy định, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót.

Đánh giá quá trình công tác của ông Nguyễn Danh Huy, Phó thủ tướng thường trực cho biết, ông Huy được đào tạo chuyên ngành giao thông xây dựng, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ GTVT trước đây và Bộ Xây dựng hiện nay, trong đó có các vị trí vụ trưởng và thứ trưởng.

Đồng thời, kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Danh Huy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy ẢNH: VGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Danh Huy trân trọng cảm ơn và nhận thức sâu sắc việc được điều động, phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với yêu cầu cao về tính kịp thời, chính xác, chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong công tác tham mưu.

Tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ luôn cầu thị học hỏi, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính trong thực thi công vụ; nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong tham mưu tổng hợp, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung.



Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.



