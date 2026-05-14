Làng nghề Việt trong thời đại số: Giữ hồn xưa bằng cách kể mới

Nhằm góp phần tôn vinh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hoạt động bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản văn hóa từ thế hệ trẻ thời đại số và trong kỷ nguyên mới, từ nay đến ngày 17.5 tại Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày, giới thiệu 19 bộ ảnh tuyển chọn tôn vinh các làng nghề thời đại số, đã được ra mắt phục vụ công chúng.

Trải nghiệm sơn đầu lân sư rồng tại xưởng chế tác đầu lân Thuận An Hãng (P.Bình Trị Đông, TPHCM) - một trong những xưởng lân truyền thống lâu đời nhất tại TP.HCM (hơn 20 năm) Ảnh: K25 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Sinh viên trải nghiệm các công đoạn làm heo đất tại Lái Thiêu (TP.HCM) Ảnh: K25 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Nghệ nhân Hà Thị Chi (làng bánh tráng Phú Hòa Đông, TP.HCM) đang đổ bánh tráng Ảnh: K25 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Sự kiện văn hóa (do sinh viên Khoa Báo chí truyền thông, Trường ĐH KHXH & NV - ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện) cũng là là dịp để các bạn trẻ, sinh viên học sinh yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản nghề truyền thống cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần gìn giữ, hưởng ứng tuyên truyền chủ trương của UBND TP.HCM, tăng cường triển khai các giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo giảng viên nhiếp ảnh – giám tuyển triển lãm ảnh Trịnh Võ Trung Nghĩa: "Các tay máy sinh viên đã không ngại khó khăn vất vả, tỏa khắp nơi từ TP.HCM - nơi tựu trung rất nhiều làng nghề phong phú đa dạng cho đến làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom ở thành phố mới thành lập Đồng Nai. Các bạn còn lên Tây Ninh sinh hoạt với CLB Nữ khởi nghiệp nghề chằm nón lá và vẻ trang trí. Các bạn về Làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) trải nghiệm hết mọi công đoạn dệt chiếu. Các bạn về An Giang tìm đến làng dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm…".

Nghệ nhân làng nghề mành trúc Tân Thông Hội đang kiểm tra sản phẩm để sơn Ảnh: K25 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Nghệ nhân kỳ cựu Nguyễn Trọng Thủy chăm chú làm sản phẩm tại xưởng sơn mài Định Hòa (P.Chánh Hiệp, TP.HCM) Ảnh: K25 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Nghề cổ truyền thống qua góc nhìn của những người trẻ

Các làng nghề cổ ở tận các vùng xa đều được góp mặt tại trưng bày độc đáo lần này: làng gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, làng muối Lý Nhơn, làng hương Lê Minh Xuân, làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn, làng đúc lư đồng An Hội, làng lu Đại Hưng, làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, Nghề làm đầu lân sư rồng, Nghề làm guốc mộc, làng nghề mây tre lá Tân Uyên (TP.HCM), làng chằm nón lá Long An (Tây Ninh), làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom (TP. Đồng Nai), làng chiếu truyền thống từ hơn trăm năm Định Yên (Đồng Tháp)…

Ông Trịnh Võ Trung Nghĩa cho biết, phía sau mỗi khung hình là hành trình đi và lắng nghe câu chuyện của những nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống. Qua góc nhìn trẻ trung của sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, các “câu chuyện thị giác” về làng nghề hiện lên sống động và giàu cảm xúc.

Giảng viên nhiếp ảnh Trịnh Võ Trung Nghĩa kể chuyện đi chụp ảnh Làng chiếu Định Yên hơn 100 năm tuổi ở Đồng Tháp Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Dịp này, Đường sách TP.HCM còn tổ chức chương trình giao lưu Làng cổ, Nhịp số với sự tham gia của nghệ nhân gốm Lái Thiêu Trần Thị Yến, nghệ nhân Gen Z vẽ gốm Nguyễn Trần Phương Thảo cùng các chuyên gia văn hóa, công nghệ.

Chương trình đồng thời giới thiệu nhiều đầu sách về làng nghề, nông thôn như Mỗi nghề một bông hoa của Lê Minh Hoan và bộ sách tranh Vang danh nghề cổ của NXB Kim Đồng — tác phẩm vừa đoạt Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII năm 2026.



