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    Lạng Sơn: Đề nghị truy tố quản lý và nhân viên nhà hàng New Century

    Long Quyền
    Long Quyền
    Cơ quan công an xác định, Phó giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín đã chỉ đạo nhân viên lập 6 tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán của khách, thực hiện hành vi trốn thuế.

    Ngày 14.11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Trọng Tín, đơn vị kinh doanh hệ thống nhà hàng New Century.

    Phó giám đốc bị đề nghị truy tố vì trốn thuế tại nhà hàng New Century - Ảnh 1.

    Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Xuân Trường

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

    Cụ thể, 2 bị can gồm: Vũ Xuân Trường (53 tuổi, ngụ phường Tam Thanh, Lạng Sơn), Phó giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín, người trực tiếp quản lý, điều hành đơn vị này; Đinh Thị Thanh Cúc (52 tuổi, ngụ phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn), nhân viên công ty.

    Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ông Trường đã chỉ đạo bà Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc, để nhận tiền thanh toán của khách hàng đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng New Century.

    Số tiền này không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế. Cơ quan chức năng xác định, trên 25 tỉ đồng bị để ngoài doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

    Trước đó, ngày 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trường và bà Cúc, để điều tra về hành vi trốn thuế.

    Công ty TNHH Trọng Tín có địa chỉ tại đảo hồ Phai Loạn (đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Lạng Sơn).

    Đơn vị này kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà hàng với hệ thống nhà hàng New Century, tại địa chỉ trên và nhà hàng New Century Luxury (số 433A, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Lạng Sơn).

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