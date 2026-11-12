Lạng Sơn: Học sinh dân tộc thiểu số có thêm cơ hội thực hành robot, lập trình

3 điểm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa được trang bị phòng học STEM, gồm: Trường THPT dân tộc nội trú, Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Cao Lộc. Mỗi phòng học STEM trị giá trên 400 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Các em học sinh dân tộc thiểu số được tiếp cận với nhiều thiết bị công nghệ mới tại phòng học STEM ẢNH: LONG QUYỀN

Hoàng Thùy Linh (dân tộc Nùng), học sinh lớp 10 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, cho biết bản thân có niềm đam mê công nghệ, đặc biệt là robot thông minh, từ khi còn học cấp 2.

"Em thích tìm hiểu về robot thông minh nên tham gia đội robot của trường. Trước đây, em chỉ được tham quan các mô hình, giờ được tự tay lắp ráp, học sâu hơn về cách thức hoạt động, lập trình của robot. Phòng hoạt động được hơn 1 tuần nay, tối nào em cũng đến phòng để tự học cùng các bạn", Linh chia sẻ.

Tại phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại như robot giáo dục, kit lập trình, bo mạch điều khiển, cảm biến IoT, thiết bị thí nghiệm, máy tính…

Hoàng Thùy Linh có niềm đam mê lớn với các thiết bị công nghệ, đặc biệt là robot thông minh ẢNH: LONG QUYỀN

Bà Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Tin học tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, cho biết, trường có hơn 600 học sinh, tất cả các em đều được tiếp cận phòng học STEM qua các tiết học chính quy và sinh hoạt câu lạc bộ.

Theo đó, những bộ môn cần sử dụng phòng học, giáo viên sẽ đăng ký ngày, giờ cụ thể. Thời gian còn lại, các câu lạc bộ như robot hay nghiên cứu khoa học sẽ tham gia học tự do dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Bộ phận theo dõi, quản lý phòng học chịu trách nhiệm ký xác nhận trước và sau giờ học. Khi các thiết bị có vấn đề sẽ kịp thời phát hiện, xử lý.

Niềm vui của các em học sinh khi được trang bị phòng học STEM ẢNH: LONG QUYỀN

"Trước đây, một số môn học có phòng chuyên môn riêng như thí nghiệm hóa sinh nhưng chỉ được trang bị tối thiểu, điều kiện thiếu thốn, khi các em muốn tìm hiểu thêm phải tự tham gia các câu lạc bộ ngoài trường. Hiện có thêm nhiều thiết bị mới chưa từng có cho các môn học và câu lạc bộ", bà Hiền chia sẻ.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đã đề nghị lãnh đạo tỉnh, ngành GD-ĐT tiếp tục phối hợp, huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp giữa xã hội hóa và ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước mở rộng mô hình phòng học STEM tại các trường trên địa bàn.