Làng 'triệu view' bên cù lao Mái Nhà

Làng chài được cù lao Mái Nhà che chở

Làng chài Phước Đồng chỉ có 210 hộ dân sinh sống, phần lớn gắn bó với nghề đánh bắt ven bờ và lặn bắt hải sản. Cái tên làng có từ bao giờ, chẳng ai còn nhớ rõ. Trước làng là bãi cát cong hình vòng cung dài chừng hơn 1 km ăn sâu vào bờ, đối diện làng là cù lao Mái Nhà. Từ bao đời nay, dân làng vẫn thường nói với nhau "Ra khơi thì nhìn về đảo, về làng thì nhớ cù lao Mái Nhà".

Khoảng vòng cung trước biển là nơi neo đậu tàu thuyền mỗi chuyến ra khơi trở về ẢNH: HỮU TÚ

Theo lời ông Huỳnh Danh (66 tuổi), ngày xưa, trước làng là bãi đá tròn ken đặc chắn lối vào bờ. "Ghe thuyền mỗi lần vô ra cực lắm, thúng thì dễ lật. Sau này bà con mới gom góp tiền, thuê xe dỡ đá, xếp lại thành một bè đá nhỏ phía bắc làng. Nhờ đó, trước làng mới có được bãi vào cong cong như hình cánh cung, ghe vào có chỗ neo đậu, còn tụi nhỏ có chỗ tắm biển mỗi chiều", ông Danh kể lại. Biển trước làng giờ đã hiền hơn, những chiếc ghe nhỏ neo đầu mũi hướng về làng, nắng phủ vàng trên bãi cát cong ôm lấy làng như một cánh tay dịu dàng của biển cả.

Cù lao Mái Nhà, nơi được mệnh danh là đảo Robinson của Phú Yên (cũ) ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cũng như nhiều làng biển khác, người dân Phước Đồng thờ Ông Nam Hải, vị thần bảo hộ ngư dân. Ngoài ra, họ còn có tục thờ Bà. Tương truyền trong một lần đi biển, người ta tình cờ phát hiện một pho tượng nữ trôi dạt vào đảo. Pho tượng chỉ cao chừng 50 - 60 cm, có gương mặt đẹp lạ kỳ, thần sắc hiền từ như một điềm lành từ biển khơi ghé lại. Bà con liền làm lễ rước về, lập miếu thờ lấy tên là Dinh Bà (Thủy Long Thần Nữ) đặt ngay trên cù lao Mái Nhà, với ước nguyện mỗi chuyến vươn khơi đều được sóng yên, gió thuận, ngư dân được bà che chở, độ trì.

Ngôi làng nổi tiếng triệu view trên TikTok là nơi khiến du khách cảm nhận được sự yên bình hiếm có ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, cho biết địa phương đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giao thương, phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xã nói chung và làng chài Phước Đồng nói riêng. Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia cùng với địa phương phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững bảo vệ môi trường sinh thái.

Chuyển mình để không bị lãng quên

Không rầm rộ như những vùng biển nổi tiếng khác, Phước Đồng được người trẻ biết đến theo cách riêng qua những clip triệu view trên TikTok. Những thước phim đón bình minh trên cù lao Mái Nhà, làng chài vắng lặng trong ánh chiều rơi đều mang đến cảm giác yên bình hiếm có.

Đối diện làng Phước Đồng là cù lao Mái Nhà ẢNH: HỮU TÚ

Sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội không khiến Phước Đồng mất đi vẻ dung dị vốn có. Trái lại, ngôi làng này đang từng bước phát triển du lịch sinh thái cộng đồng một cách bền vững, không phá vỡ cấu trúc làng cổ, không thương mại hóa vội vàng.

Với nhiều du khách, đến Phước Đồng là để "sống chậm", sống sâu. Chậm để nghe tiếng sóng vỗ vào đá, để gặp một cụ già vá lưới bên mái hiên, để thấy đời sống làng biển vẫn còn thẳm sâu trong từng nếp nhà, từng hương vị cá mắm.

Làng chài Phước Đồng hình vòng cung men theo bờ biển chạy dài tầm 1 km ẢNH: HỮU TÚ

Giữa dòng chảy của phát triển du lịch và đô thị hóa ven biển, Phước Đồng như một lát cắt chân thực của đời sống biển miền Trung vừa yên tĩnh, vừa đậm nghĩa tình và đang từng bước chuyển mình để không bị lãng quên.

Vài năm trở lại đây, làng chài Phước Đồng là địa điểm được du khách lựa chọn để khám phá, trải nghiệm ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Dũng cũng cho biết thêm, trên cơ sở nguồn lực, tiềm năng sẵn có, địa phương đưa ra định hướng phát triển du lịch gắn với thương mại dịch vụ, được xác định là một ưu tiên thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tính toán đến việc phát triển du lịch các làng chài gắn với phát triển du lịch biển đảo: nghiên cứu xây dựng các loại hình, sản phẩm kết hợp giữa đất liền với biển đảo, di sản văn hóa với môi trường sinh thái, thiên nhiên, du lịch trải nghiệm với du lịch hưởng thụ nhằm tạo nên sự phong phú, đa dạng cho khách. (còn tiếp)