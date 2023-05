Lãnh 7 năm tù vì đánh thiếu niên chấn thương sọ não

Trưa 31.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người. HĐXX tuyên phạt Võ Khắc Duy (18 tuổi, ngụ tổ 2, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 22.9.2022, Duy gọi điện rủ và cùng H.V.Q (17 tuổi, ngụ xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi xe máy đến uống cà phê trên đường Thích Quảng Đức, Q.Liên Chiểu.

Trong lúc Q. tìm chỗ để xe máy, Duy vào quán thấy P.C.T (15 tuổi, ngụ đường Phùng Hưng, Q.Liên Chiểu) cũng đang uống cà phê với bạn.

Võ Khắc Duy bị xét xử về tội giết người NGUYỄN TÚ

Do T. từng đánh bạn của Duy nên Duy quay ra chỗ Q. để xe máy, lấy mũ bảo hiểm xông vào đập mũ bảo hiểm vào đầu T. khiến em này bất tỉnh, gục tại chỗ.

Thấy bạn bị đánh bất ngờ, nhóm bạn T. truy đuổi. Duy bỏ chạy ra ngoài, vứt mũ bảo hiểm, leo lên xe nói Q. chở đi nhưng Duy bị bắt giữ lại, còn Q. chạy thoát.

Rất may trong nhóm có người biết Duy, can ngăn nên Duy được thả về. Hôm sau, Duy đến cơ quan công an để đầu thú.

Còn T. được đưa đi cấp cứu, hậu quả T. bị chấn thương sọ não, tụ máu, xuất huyết não, lõm sọ, tỷ lệ thương tích 50%.

Theo HĐXX, việc Duy sử dụng mũ bảo hiểm, là vật cứng, đập thẳng vào đầu, vùng bên phải, là vùng trọng yếu cơ thể, có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng. Việc T. không chết là được cấp cứu kịp thời, cứu chữa tận tình, do đó hành vi của Duy cấu thành tội giết người.

Trong vụ án giết người này, Võ Khắc Duy đã bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng. Còn Q. không tham gia đánh nhau nên không bị xem xét xử lý.