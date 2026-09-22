Lãnh án tù vì dùng bằng giả hành nghề bác sĩ, khám hơn 4.500 lượt bệnh nhân

Ngày 22.9, TAND tỉnh Cà Mau xác nhận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hưng (51 tuổi, ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù về tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Hưng trước đó đã dùng văn bằng, chứng chỉ giả để làm bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn và thực hiện 4.544 lượt khám bệnh bảo hiểm y tế.

Các bị cáo khác trong vụ án cùng bị truy tố về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" gồm: Văn Quyết Công Nhất (31 tuổi, thường trú xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Đặng Xuân Công (52 tuổi, thường trú thành phố Đồng Nai) 4 năm tù; Lê Văn Tại (53 tuổi, thường trú xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) 3 năm tù.

Trường đại học Y Dược TP.HCM đã có Công văn số 2512/ĐHYD-SĐH gửi Sở Y tế Cà Mau về việc xác minh bằng tốt nghiệp sau đại học cho ông Nguyễn Xuân Hưng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo cáo trạng, do muốn xin việc và hành nghề tại các phòng khám đa khoa, Hưng mua 5 văn bằng, chứng chỉ giả, gồm bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các chứng chỉ đào tạo chuyên môn.

Sau khi có các giấy tờ trên, Hưng hoàn thiện hồ sơ xin việc và được nhận vào làm bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn ở xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau từ tháng 1 đến tháng 5.2025. Trong thời gian này, Hưng được chi trả hơn 161 triệu đồng tiền lương, thưởng và phụ cấp.

Khi tiếp tục nộp hồ sơ xin việc tại một phòng khám khác trên địa bàn Cà Mau, các văn bằng do Hưng cung cấp bị phát hiện có dấu hiệu bất thường và được chuyển cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 9.2023 đến tháng 9.2025, Văn Quyết Công Nhất liên hệ các tài khoản trên mạng xã hội để nhận, giao giấy tờ giả cho người mua, thực hiện 1.516 lượt và thu lợi hơn 200 triệu đồng.

Đặng Xuân Công lên mạng xã hội tìm nguồn làm giả giấy tờ, sau đó đăng thông tin nhận làm văn bằng, chứng chỉ để bán lại; giao khoảng 300 giấy tờ giả, thu lợi khoảng 60 triệu đồng. Lê Văn Tại dùng mạng xã hội đặt mua rồi bán lại 9 giấy tờ giả, thu lợi khoảng 11 triệu đồng.

Như Thanh Niên thông tin, tháng 10.2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL cung cấp thông tin ông Nguyễn Xuân Hưng sử dụng bằng cấp bất hợp pháp khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Tại đây, từ ngày 25.1 đến ngày 11.5.2025, ông Hưng đã thực hiện 4.544 lượt khám cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 1,3 tỉ đồng.

Từ kết quả rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đã thanh toán cho phòng khám nói trên.