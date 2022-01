Lãnh đạo Báo Thanh Niên thăm, chúc tết cơ quan quản lý báo chí tại TP.HCM

Tại Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phía nam tại TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết báo chí nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, định hướng thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương và Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam đối với những vấn đề lớn của đất nước.

Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, động viên về tinh thần của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tập thể Báo Thanh Niên trong đại dịch vừa qua khi Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng đoàn công tác đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà chia sẻ mất mát với gia đình của nhân viên nhà in Báo Thanh Niên không may qua đời do nhiễm Covid-19.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, hàm Phó vụ trưởng, Phó trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phía nam tại TP.HCM cho biết Báo Thanh Niên là cơ quan báo chí Trung ương duy nhất có trụ sở chính đặt tại TP.HCM, có nhiều hoạt động mang tính tiên phong, cùng với các cơ quan báo chí chủ lực làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Ông Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng năm 2022, tập thể Báo Thanh Niên sẽ khắc phục khó khăn, đạt kết quả cao trên các mặt công tác, có nhiều tuyến thông tin sôi động.





Đến thăm và chúc tết Đại diện văn phòng Bộ TT-TT tại TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thời gian qua, lãnh đạo Bộ TT-TT và đại diện văn phòng Bộ TT-TT tại TP.HCM đã luôn hỗ trợ, trao đổi, góp ý để Báo Thanh Niên hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Bà Đặng Thị Bích Vân, quyền Trưởng đại diện Văn phòng Bộ TT-TT tại TP.HCM thông tin sắp tới sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ báo chí nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng trong các hoạt động thông tin, đặt hàng tuyên truyền các vấn đề lớn của Bộ TT-TT.

Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Báo Thanh Niên đã đến thăm và chúc tết Sở TT-TT TP.HCM. Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng thông tin bên cạnh những hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, sắp tới Sở TT-TT cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ quan báo chí chuyển đổi số, hỗ trợ truyền thông, đặt hàng báo chí về những vấn đề mà thành phố quan tâm.

Ông Thắng cho biết thêm Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã giao Sở TT-TT xây dựng chiến lược truyền thông nên sắp tới sẽ rất cần sự tham gia, đồng hành của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên. Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định Báo Thanh Niên luôn đồng hành, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.