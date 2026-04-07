Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; thể hiện sự tin tưởng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình cũng như những thành tựu, đóng góp to lớn và sự cống hiến không mệt mỏi trong thời gian qua của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Lào khẳng định sẵn sàng kề vai sát cánh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định quan hệ hai nước là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Việc tăng cường đoàn kết và hợp tác là phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt tiến lên phía trước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định đây là minh chứng cho năng lực lãnh đạo xuất sắc và quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng.

Các nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng và đánh giá quyết định của Quốc hội một lần nữa chứng tỏ uy tín chính trị cao nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự ủng hộ rộng rãi nhất đối với đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của đất nước trên trường quốc tế.