Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng 7.4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Với 100% đại biểu tham gia tán thành Nghị quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tháng 5.2024. Sau đó, Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tới tháng 8.2024, ông được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu bầu tuyệt đối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, 69 tuổi, quê Văn Giang, Hưng Yên. Trình độ giáo sư khoa học an ninh, tiến sĩ luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV, XV, XVI.

Từ 2010 - 2016, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ 2016 - 2024, ông là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đầu năm 2019, ông được thăng quân hàm lên đại tướng.

Tháng 1.2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ông được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm