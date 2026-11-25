Ngày 25.11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành đối thoại với các hội viên, nông dân năm 2026.

Trước đó, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi ở 100 xã, phường và tổng hợp được hơn 100 ý kiến, kiến nghị.

Có mặt trực tiếp tại buổi đối thoại, một đại biểu phường Long Phú 1 đặt câu hỏi thành phố có giải pháp gì để kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống và hệ thống giết mổ gia cầm, gia súc tập trung trên địa bàn.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi đối thoại ẢNH: THANH DUY

Trả lời vấn đề trên, ông Hứa Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Công thương Cần Thơ, cho biết thành phố hiện có trên 250 chợ (gồm chợ đêm, chợ nổi và chợ truyền thống). Công tác quản lý đã bàn giao về cho xã, phường.

Tình hình quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ truyền thống rất khó. Bởi trong chợ có các tiểu thương tự sản xuất, mua đi bán lại. Việc xác định nguồn gốc xuất xứ sản phẩm không dễ. Vì vậy, ban quản lý các chợ rất chú trọng việc khuyến cáo, tuyên truyền, vận động tiểu thương đảm bảo chất lượng hàng hóa bán ra. Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, liên ngành.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số chợ truyền thống. Đầu năm 2026 đến nay triển khai tại 4 chợ, trong đó 2 chợ đã ra mắt (ở phường Phú Lợi và phường Thới Lai). Nổi bật của mô hình này là ứng dụng nền tảng "Chợ số 247", cập nhật theo thời gian thực tình hình hoạt động, sản phẩm các lô sạp, địa chỉ cụ thể. Khi có ý kiến phản ánh sản phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe thì lực lượng chức năng sẽ kịp thời khoanh vùng kiểm soát, kiểm tra.

Về quản lý các lò giết mổ gia súc, ông Hứa Trường Sơn cho biết vấn đề này liên quan đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Khi những nơi này được cấp giấy phép thì có thể cung cấp sản phẩm ra thị trường. Nhưng được cấp phép cũng chỉ mới là một phần kiểm định ban đầu, chứ chưa chắc 100% là thực phẩm an toàn.

Điều đó đòi hỏi phải chú ý đến việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm từ lò mổ mang ra nơi tiêu thụ. Đây là trách nhiệm có liên quan đến ngành công thương. "Thời gian tới, chúng tôi hứa với bà con là cố gắng làm sao chỉ đạo cho Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các địa phương làm tốt vấn đề này", ông Hứa Trường Sơn chia sẻ.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Công thương Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát các lò giết mổ gia súc, gia cầm là Chi cục Chăn nuôi và thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường). Tuy nhiên, sau sáp nhập (bỏ cấp huyện), nhiều xã hiện nay còn thiếu lực lượng thú y nên công tác kiểm soát rất khó khăn và cũng đã từng xảy ra sự cố. Trước mắt, ngành y tế, ngành nông nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với quản lý thị trường để tăng cường kiểm soát.

Riêng về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lãnh đạo Cần Thơ cho biết trước đây phần trách nhiệm xác định theo từng giai đoạn: sản xuất là ngành nông nghiệp, trên đường ra tới chợ là ngành công thương, lên bàn ăn là ngành y tế và có thực trạng "3 ông cứ bỏ lửng". Bây giờ an toàn thực phẩm giao hoàn toàn cho Sở Y tế, nên sở phải có trách nhiệm theo dõi và kiểm soát từ đầu.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã trong việc áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, duy trì tái chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, chứng nhận hữu cơ. Trong khi đó, phần việc mà Sở Công thương cần phát huy là tăng cường công tác xúc tiến thương mại, nhất là chú ý giúp các hợp tác xã không bị yếu thế quyền lợi khi ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp.

Với Hội Nông dân thành phố và các xã, phường, lãnh đạo Cần Thơ muốn phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến các hội viên và nông dân. Đơn cử như việc hướng dẫn thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường trên đồng ruộng hiện nay vẫn chưa hiệu quả, chưa đi vào tâm thức của người dân.

"Hôm nay nông dân hỏi về nhiều chính sách. Nhưng những chính sách này đều đã ban hành rồi mà thực tế hội viên vẫn chưa nắm. Đó là lỗi tuyên truyền của chúng ta", Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhắc nhở.