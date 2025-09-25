Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lãnh đạo châu Âu nêu khả năng bắn máy bay Nga xâm phạm không phận
Video Thế giới

Lãnh đạo châu Âu nêu khả năng bắn máy bay Nga xâm phạm không phận

La Vi
La Vi
25/09/2025 11:02 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết không thể loại trừ khả năng bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận NATO, sau một loạt cáo buộc Nga vi phạm không phận trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.9 tuyên bố các thành viên NATO ở châu Âu nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm vùng trời của họ. Gần đây, cả Ba Lan và Estonia đều cáo buộc Nga có các cuộc xâm nhập không phận trái phép, nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Hôm 24.9, bà von der Leyen nói: "Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng centimet vuông lãnh thổ... Điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm nhập vào vùng trời, sau khi cảnh báo, sau khi đã làm rõ, tất nhiên lựa chọn bắn hạ một máy bay chiến đấu đang xâm phạm vùng trời của chúng ta là điều có thể xem xét".

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 23.9 đã phác thảo quy trình của liên minh để ứng phó với các sự cố như vậy. Ông Rutte nói các quyết định về việc có can thiệp với máy bay xâm nhập hay không được đưa ra "theo thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo có sẵn về mối đe dọa mà nó gây ra".

Chủ tịch Ủy ban EU: có thể xem xét bắn máy bay Nga xâm phạm không phận - Ảnh 1.

Các bộ phận của một chiếc UAV hư do Ba Lan bắn hạ ở vùng Jaroslawiec, Ba Lan

ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần này rằng bất kỳ cuộc xâm nhập nào trong tương lai sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

Ông tuyên bố: "Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác vào không phận của chúng tôi mà không được phép - dù cố ý hay do nhầm lẫn - và bị bắn hạ, xác máy bay rơi xuống lãnh thổ NATO, thì xin đừng đến đây để than vãn về điều đó".

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng đưa ra thông điệp tương tự, nói rằng Anh sẵn sàng "thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO... Nếu cần phải đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép, chúng tôi sẽ làm".

Nga đã bác bỏ các cáo buộc, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky gọi đây là "chứng cuồng chống Nga" được dàn dựng để gây áp lực buộc Washington theo đuổi chính sách đối đầu hơn.

Warsaw vẫn chưa cung cấp bằng chứng cho thấy các UAV có nguồn gốc từ Nga, và theo ông Polyansky, thiệt hại được xác nhận duy nhất từ sự cố ở Ba Lan thực chất là do một tên lửa được phóng từ máy bay F-16 của NATO gây ra, tên lửa này đã đánh trúng một tòa nhà dân cư.

Về cáo buộc vi phạm không phận trên vùng Baltic, các quan chức Nga khẳng định các máy bay chiến đấu đã thực hiện một chuyến bay có kế hoạch và "không đi chệch khỏi lộ trình đã thống nhất, cũng như không xâm nhập vào không phận của Estonia".

