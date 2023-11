Lãnh đạo Chechnya nói sẵn sàng điều thêm 3.000 quân đến Ukraine

"[Các binh sĩ Chechnya] được trang bị tốt nhất và có vũ khí hiện đại... Ngoài ra, các thanh niên này còn có tinh thần chiến đấu cao và rất có động lực để đạt được kết quả", ông Kadyrov, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết trên Telegram hôm 27.11, theo Reuters.



Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov REUTERS

Hồi tháng 5, ông Kadyrov cho biết Chechnya, một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga, đã điều hơn 26.000 binh sĩ đến Ukraine kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022. Lực lượng này bao gồm 12.000 tình nguyện viên và vào thời điểm tháng 5, 7.000 người trong số họ đang chiến đấu.



In May, Kadyrov said that Chechnya, which is a federal republic of Russia, had sent more than 26,000 fighters to Ukraine from the start of the war, including 12,000 volunteers and that at the time 7,000 of them were actively fighting.

Tuyên bố của ông Kadyrov không thể được xác minh độc lập, và ước tính về số lượng binh sĩ Chechnya được triển khai tới Ukraine có sự khác nhau. Ngoài ra, một số đơn vị vũ trang người Chechnya cũng đã chiến đấu cho phía Ukraine trong cuộc chiến.

Điểm xung đột: Thủ tướng Israel kiên quyết diệt Hamas; F-16 có phải 'đũa phép' cho Ukraine?

Đầu tháng 11, ông Kadyrov cho biết một nhóm bao gồm các thành viên từng thuộc tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga cũng đã bắt đầu huấn luyện với lực lượng đặc biệt của Chechnya.

Liên quan tình hình chiến trường, Reuters ngày 27.11 dẫn lời một quan chức hàng đầu thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tăng cường nỗ lực đánh chiếm đô thị này, cố gắng tiến lên ở mọi hướng sau nhiều tuần giao tranh.

Quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm vào Avdiivka (thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine) kể từ giữa tháng 10, coi đây là trọng điểm của nỗ lực tấn công ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 21 tháng.

"Mọi thứ ở khu vực Avdiivka thậm chí đang trở nên khó khăn hơn. Cường độ các vụ đụng độ đã gia tăng trong thời gian gần đây", Reuters dẫn lời ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Ukraine ở Avdiivka.

"Nga đã mở thêm hai nhánh mà từ đó họ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công - theo hướng thành phố Donetsk ... và ở khu vực được gọi là khu công nghiệp. Kẻ địch đang cố gắng tấn công thành phố từ mọi hướng", ông cho biết.

Hé lộ bất ngờ của nghị sĩ Ukraine về đòi hỏi của Nga, vai trò của Anh

Các quan chức cho biết không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn sau nhiều tháng giao tranh ở thành phố nổi tiếng với một nhà máy luyện cốc rộng lớn. Không tới 1.500 cư dân còn ở lại Avdiivka trong số 32.000 người trước chiến sự.

Phần lớn giao tranh tập trung vào khu công nghiệp và nhà máy luyện cốc. Ông Barabash trước đó cho biết lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây đã đẩy lùi lực lượng Nga gần Stepove, một ngôi làng phía tây bắc Avdiivka, dồn đối phương xuống gần một tuyến đường sắt.

Trong khi đó, các tường thuật của phía Nga hôm 27.11 cho biết quân đội Moscow đã giành quyền kiểm soát khu công nghiệp và đang cố gắng tấn công nhà máy luyện cốc.