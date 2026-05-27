Lãnh đạo Đà Nẵng thăm Giáo hội Phật giáo, lan tỏa tinh thần từ bi mùa Phật đản

Sáng 27.5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Tham gia cùng đoàn có thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 ẢNH: Đ.X

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng chính quyền chăm lo an sinh xã hội, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", đồng hành cùng Mặt trận và các tổ chức đoàn thể lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp; góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang gửi lời chúc an lạc đến chư tôn đức, tăng ni, phật tử thành phố dịp Phật đản ẢNH: Đ.X

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào phật tử thành phố dồi dào sức khoẻ, an lạc, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển chung của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa, quà chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố dịp Đại lễ Phật đản ẢNH: Đ.X

Thay mặt Ban trị sự, thượng tọa Thích Thông Đạo bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ban, ngành dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (ở giữa) gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản đến thượng tọa Thích Thông Đạo (thứ 2 từ phải qua) ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chụp ảnh lưu niệm dịp Đại lễ Phật đản ẢNH: Đ.X

Theo thượng tọa Thích Thông Đạo, trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động Phật sự phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời triển khai các chương trình an sinh, từ thiện xã hội trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng, tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.