Phật giáo Việt Nam nêu cao tinh thần 'đạo pháp đồng hành cùng dân tộc'

Nội dung thư như sau:

"Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 diễn ra trong không khí đất nước ta vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, Giáo hội Phật giáo VN cũng đang tiến hành tổ chức nhiều sự kiện lớn: Đại hội đại biểu Phật giáo VN các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo VN (1981 - 2026).

Hòa trong niềm vui chung của đất nước, của Giáo hội và chào đón Đại lễ Phật đản, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ VN, tôi trân trọng gửi tới chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và đồng bào phật tử lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo VN các cấp và tăng ni, phật tử VN ở trong và ngoài nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo VN đã luôn nêu cao tinh thần "hộ quốc an dân", "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", tích cực xây dựng và phát triển đất nước, bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ VN, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo VN và đồng bào phật tử vào những thành tựu phát triển chung của đất nước.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tôi tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo VN cùng đồng bào phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần "hộ quốc an dân", "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Kính chúc chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ, Phật tử và toàn thể đồng bào phật tử mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Chào thân ái và đoàn kết!".



