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    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

    TTXVN
    TTXVN
    Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9.11.1953 - 9.11.2026), Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư, lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

    Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

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