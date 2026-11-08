Sắc màu văn hóa kết nối thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào

Tối 8.11, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương".

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (bên trái) và anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên phải), tham dự chương trình giao lưu văn nghệ "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" ẢNH: HẢI PHONG

Tham dự chương trình có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - Trưởng đoàn Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn và Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), tham dự chương trình giao lưu văn nghệ "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" ẢNH: HẢI PHONG

Về phía lãnh đạo địa phương có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia có ông Houth Sothea, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có ông Kedsana Volaphet, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; chị Sisomphone Tipanya, Phó trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Tham dự chương trình giao lưu văn nghệ còn có 687 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phát biểu tại chương trình ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại chương trình giao lưu văn nghệ, anh Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết Việt Nam, Campuchia và Lào là 3 quốc gia láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời.

Mối quan hệ ấy được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ, được thử thách và tôi luyện trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đây là tài sản quý báu mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và tiếp tục phát huy.

Mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Campuchia và Lào

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.

Mở đầu là độc tấu đàn t'rưng, qua phần thể hiện của Y Liên. Kế đến là tiết mục "Vũ điệu Don" và màn trình diễn võ cổ truyền "Hào khí Việt Nam". Những thanh âm núi rừng, điệu múa truyền thống và tinh thần thượng võ đã góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người vùng đất Quảng Ngãi.

Các tiết mục giao lưu văn hóa của 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào ẢNH: HẢI PHONG

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với các tiết mục giao lưu mang đậm bản sắc Khmer và Lào. Ca khúc "Thiên đường với người thương" do ca sĩ Ngọc Diệp thể hiện cùng các tiết mục của thanh niên Campuchia, Lào đã mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của 2 đất nước.

Trình diễn võ cổ truyền "Hào khí Việt Nam ẢNH: HẢI PHONG

Văn hóa Việt Nam cũng được tái hiện qua nhiều tiết mục như "Quê hương 3 miền", "Phận gái kén chồng" do ca sĩ Minh Ngọc biểu diễn; 2 ca khúc "Đường tôi đi dài theo đất nước", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" qua giọng ca Tùng Anh. Đặc biệt, ca sĩ Hà Myo mang đến "Xẩm Hà Nội" và "Giai điệu Việt Nam mình", kết nối nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại.

Ca sĩ Hà Myo "cháy" với các bạn thanh niên ẢNH: HẢI PHỌNG

Khép lại chương trình là màn trình diễn bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của miền Trung, cùng tiết mục múa "Lăm vông Lào" và ca khúc "Một vòng Việt Nam" do sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Ngãi thể hiện.

Trình diễn bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của miền Trung ẢNH: HẢI PHONG

Em Nguyễn Thị Tường Vi, học sinh lớp 10 Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Quảng Ngãi), cho biết em ấn tượng với những tiết mục đặc sắc tại chương trình "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương".

"Thông qua các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Campuchia và Lào, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về đất nước, con người và những nét văn hóa truyền thống của các quốc gia láng giềng", Tường Vi nói.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" ẢNH: HẢI PHONG

Mỗi tiết mục không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành nhịp cầu kết nối, giúp thanh niên 3 nước thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa của nhau, qua đó vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị.

Hình ảnh một số tiết mục đặc sắc được PV Thanh Niên ghi nhận tại chương trình:

Độc tấu đàn t’rưng qua sự thể hiện của Y Liên ẢNH: HẢI PHONG

Thanh niên Campuchia mang đến sắc màu văn hóa đặc trưng ẢNH: HẢI PHONG

Tiết mục giao lưu nghệ thuật của các bạn thanh niên Lào ẢNH: HẢI PHONG

Ca sĩ Ngọc Diệp thể hiện ca khúc “Thiên đường với người thương”, mang âm hưởng văn hóa Khmer

ẢNH: HẢI PHONG