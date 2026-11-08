Sáng 8.11, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tổ chức khai mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng khai mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Dự lễ khai mạc có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng; ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; chị Lê Hồng Nhung, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia, có ông Houth Sothea, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có ông Kedsana Volaphet, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; chị Sisomphone Tipanya, Phó trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Liên hoan có sự tham gia của 90 đại biểu thanh niên Việt Nam, Campuchia và Lào.

Thanh niên là chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai quan hệ 3 nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông U Huấn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự liên hoan.

Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại liên hoan ẢNH: HẢI PHONG

Ông U Huấn nhấn mạnh, Việt Nam, Campuchia, Lào là 3 quốc gia láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống được hình thành, vun đắp và thử thách qua từng thời kỳ lịch sử. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân 3 nước đã luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và những hy sinh to lớn.

Những giá trị cao đẹp ấy đã tạo nên mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 quốc gia, trở thành tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và tiếp tục phát huy.

"Thanh niên hôm nay không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai quan hệ giữa 3 nước. Tôi mong muốn thông qua liên hoan lần này, thanh niên 3 nước không chỉ có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ, mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng", ông U Huấn nói.

Lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết 3 nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào, Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại liên hoan ẢNH: HẢI PHONG

Trước giai đoạn mới, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam, Lào và Campuchia càng có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Sức sống bền vững của mối quan hệ không chỉ được bảo đảm bằng các cơ chế hợp tác chính thức, mà còn được bồi đắp từ sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân, trong đó giao lưu thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tăng cường hợp tác với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại thanh niên.

Năm 2027, quan hệ Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào có nhiều dấu mốc kỷ niệm quan trọng như: 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2027) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2027). Đây là dịp để thanh niên 3 nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tiếp tục vun đắp sự tin cậy và thúc đẩy hợp tác.

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào là dịp để thanh niên 3 nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tiếp tục vun đắp sự tin cậy và thúc đẩy hợp tác ẢNH: HẢI PHONG

"Liên hoan năm nay không chỉ là dịp để thanh niên 3 nước tăng cường giao lưu, gắn kết, mà còn góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác hướng tới năm kỷ niệm 2027. Liên hoan 2026 có chủ đề "Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững". Đường biên giới chung vừa khẳng định chủ quyền của mỗi quốc gia, vừa gắn kết đời sống của đồng bào các dân tộc và lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết giữa 3 nước", chị Hồ Hồng Nguyên chia sẻ.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (bên phải), cùng đại biểu 2 nước Campuchia và Lào tham quan các sản phẩm OCOP ANH: HẢI PHONG

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức liên hoan giới thiệu ứng dụng Sổ tay đại biểu Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026. Ứng dụng tích hợp thông tin về chương trình, lịch trình hoạt động, địa điểm tổ chức, thành phần các đoàn đại biểu và những thông báo được cập nhật liên tục, giúp đại biểu thuận tiện theo dõi, chủ động tham gia các hoạt động và kết nối với bạn bè 3 nước.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia trao quà lưu niệm của 3 nước ẢNH: HẢI PHONG

Thanh niên 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại liên hoan ẢNH: HẢI PHONG

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia trao quà lưu niệm của 3 nước, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và tinh thần gắn kết giữa tuổi trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia.