Sẵn sàng cho ngày hội thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào

Ngày 6.11, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động phối hợp với các ban, bộ phận chuyên môn của T.Ư Đoàn xây dựng phương án và triển khai công tác chuẩn bị.

Theo anh Mạnh, tỉnh Quảng Ngãi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn mà còn là sự kiện đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khảo sát, thống nhất các địa điểm lưu trú, tham quan, trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tổ chức tọa đàm, diễn đàn và các hoạt động tập thể. Tỉnh đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc và địa phương liên quan. Từng nội dung công việc đều được xác định rõ cán bộ phụ trách và thời gian hoàn thành, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ trong quá trình tổ chức.

Thanh niên 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào chụp ảnh lưu niệm tại liên hoan năm 2025 Ảnh: Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

Khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị

Theo kế hoạch, Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 có nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giao lưu chính trị, trao đổi kinh nghiệm công tác thanh niên, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tham quan các mô hình phát triển kinh tế và trải nghiệm thực tế tại địa phương.

"Với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của T.Ư Đoàn cùng các đơn vị liên quan, chúng tôi đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm tổ chức liên hoan chu đáo, trang trọng, an toàn, thiết thực và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế", anh Mạnh chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 6.11 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, nơi diễn ra liên hoan, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai. Phía ngoài trung tâm, cờ được trang trí dọc các tuyến đường để chào mừng sự kiện. Bên trong, các đơn vị thi công đang tất bật lắp đặt hệ thống đèn LED, hoàn thiện pano và các hạng mục trang trí...

Không khí chuẩn bị cho liên hoan đang diễn ra khẩn trương, thể hiện sự chủ động của địa phương trong công tác phối hợp tổ chức một sự kiện đối ngoại thanh niên quy mô quốc tế.

Vun đắp tình hữu nghị từ thế hệ trẻ

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 còn mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và giao lưu nhân dân sâu sắc. Đây là cơ hội để tuổi trẻ 3 nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người của mỗi quốc gia; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, nơi diễn ra Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 Ảnh: Hải Phong

Đặc biệt, liên hoan góp phần giáo dục thế hệ trẻ 3 nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia - Lào mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy vai trò là cầu nối, sứ giả góp phần lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên 3 nước. Những hoạt động giao lưu không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi mà cần tạo ra những kết nối thực chất, được duy trì và phát triển sau khi liên hoan kết thúc.

"Thông qua các hoạt động tọa đàm, diễn đàn và giao lưu thực tế, chúng tôi kỳ vọng liên hoan sẽ tạo thêm cơ hội kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thanh niên thiết thực trên những lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và tình nguyện vì cộng đồng", anh Mạnh nói.

Đối với Quảng Ngãi, việc được lựa chọn phối hợp đăng cai tổ chức liên hoan là niềm vinh dự, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm và giao lưu, các đại biểu thanh niên Lào, Campuchia sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, đời sống, con người cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần mở rộng giao lưu, tăng cường kết nối giữa thanh niên Quảng Ngãi với thanh niên 2 nước láng giềng.

Anh Mạnh bày tỏ mong muốn những tình cảm, mối quan hệ và kết nối hình thành từ liên hoan sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân 3 nước ngày càng bền chặt.