Danh sách 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được tuyên dương

Danh sách 45 cá nhân được trao Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI, năm 2026 vừa được T.Ư Đoàn công bố.

Các cá nhân được xét trao giải hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng đến y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Danh sách cũng cho thấy sự hiện diện của đội ngũ cán bộ trẻ tại nhiều cấp, ngành, địa phương, với những vị trí công tác gắn trực tiếp với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người dân.

T.Ư Đoàn cho biết, lễ tôn vinh, trao giải thưởng sẽ diễn vào tối mai 7.11, tại Bắc Ninh.

Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026 đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Danh sách 45 cá nhân được tuyên dương, trao giải thưởng gồm:

1. Nguyễn Hải Long (Thư ký Thi hành án dân sự TP.HCM).

2. Tạ Hoàng Khởi (Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM).

3. Thái Minh Sơn (chuyên viên Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP.HCM).

4. Bùi Hữu Hồng Hải (Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Tổ trưởng Tổ Mặt trận Thanh niên, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM).

5. Nguyễn Văn Ngọc (Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND khu vực 16, Viện KSND TP.HCM).

6. Hoàng Thị Thùy Linh (Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND khu vực 11, Viện KSND TP.HCM).

7. Nguyễn Lương Gia Khánh (cán bộ Đội 1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM).

8. Nguyễn Thị Hoài (nhân viên y tế công cộng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

9. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (chuyên viên Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Phòng giao dịch số 2).

10. Nguyễn Quang Cảnh (chuyên viên Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Phòng giao dịch số 9).

11. Huỳnh Lâm Trường (chuyên viên Viện KSND khu vực 4, TP.Cần Thơ).

12. Đinh Tuấn Hùng (chuyên viên Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai).

13. Nguyễn Đại Dương (Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn).

14. Dương Thị Điểm (Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên).

15. Nguyễn Trung Hiếu (chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên).

16. Vũ Công Tịnh (cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Nguyên).

17. Lê Thành Trung (chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, Sở KH-CN tỉnh Tuyên Quang).

18. Nguyễn Trường Giang (Kiểm tra viên thuế, Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế tỉnh Quảng Ninh).

19. Trần Xuân Huỳnh (Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh).

20. Lê Tư Đồng (viên chức Phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị).

21. Nguyễn Anh Tuấn (Kiểm tra viên Viện KSND khu vực 3, tỉnh Quảng Trị).

22. Nguyễn Thái Thung (thiếu tá, cán bộ Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Nghệ An).

23. Vũ Hồng Sơn (Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

24. Lê Anh Tuấn (Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 3, tỉnh Nghệ An).

25. Lê Ngọc Thường (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn).

26. Nguyễn Mạnh Trí (chuyên viên Sở Xây dựng Gia Lai).

27. Nguyễn Tùng Lâm (Phó tổ trưởng Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3, Thuế Đắk Lắk).

28. Huỳnh Thị Ái Hậu (chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng).

29. Nguyễn Trần Đạt (chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi).

30. Trương Công Nghĩa (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa).

31. Đoàn Lê Vân Anh (công chức Tổ Kiểm tra Thuế cơ sở 5, Thuế tỉnh Đồng Tháp).

32. Trần Thanh Tâm (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

33. Đỗ Thanh Sang (chuyên viên Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long).

34. Nguyễn Minh Trạng (cán bộ, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang).

35. Tô Thảo Đang (chuyên viên Phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Trung tâm Ứng dụng KH-CN tỉnh Cà Mau).

36. Tống Thanh Huyền (dược sĩ đại học, Khoa Dược, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108).

37. Hồ Minh Trung (Phòng Công nghệ xử lý môi trường, Viện Hóa học Môi trường quân sự, Binh chủng Hóa học).

38. Phạm Trung Kiên (Ban Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị).

39. Bùi Tuấn Ngọc (diễn viên hát, Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội).

40. Nguyễn Thị Thùy Dung (chiến đấu viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công).

41. Trần Quyết Định (Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ KH-CN).

42. Phạm Hoàng Hà (nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính).

43. Đinh Thị Thanh (chuyên viên Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

44. Nguyễn Giang Tuấn (Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở KH-CN TP.Bắc Ninh).

45. Nguyễn Đình Vũ (cán bộ Công an P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).