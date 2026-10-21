50 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi

Tối 21.10, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Hội chợ triển lãm gian hàng sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2026, với sự tham gia của 50 chủ thể OCOP tiêu biểu.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu khai mạc hội chợ triển lãm ẢNH: HẢI PHONG

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các sàn thương mại điện tử, nhà phân phối, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy cho biết Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên có nhiều lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên bản địa và văn hóa truyền thống. Mỗi địa phương đều có những sản phẩm đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất, tri thức bản địa và sự sáng tạo của người dân.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội chợ triển lãm gian hàng sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2026 tại Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh Quy, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương. Đối với thanh niên, đây còn là cơ hội khởi nghiệp từ những nguồn lực sẵn có, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hội chợ sẽ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm

Anh Quy nhấn mạnh hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các chủ thể OCOP do thanh niên làm chủ giới thiệu sản phẩm, quảng bá thế mạnh địa phương, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi mô hình hiệu quả, nhận diện những hạn chế và tìm hướng phát triển phù hợp trong sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà tri ân các đơn vị đồng hành, tổ chức hội chợ ẢNH: HẢI PHONG

"Tôi mong rằng các gian hàng tại hội chợ sẽ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là nơi thể hiện tư duy kinh doanh, năng lực sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi bạn trẻ. Mỗi sản phẩm được giới thiệu cần đi cùng với một cam kết về chất lượng; mỗi cuộc gặp gỡ tại hội chợ cần mở ra cơ hội hợp tác; mỗi phản hồi của khách hàng cần trở thành cơ sở để người sản xuất tiếp tục hoàn thiện sản phẩm", anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xem sản phẩm được làm từ ốc bươu đen tại hội chợ ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh Quy, thông qua hội chợ, nhiều sản phẩm OCOP của thanh niên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, các mô hình khởi nghiệp tìm kiếm được hướng phát triển phù hợp, góp phần khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp bằng những hành động cụ thể.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan 50 gian hàng trưng bày những sản phẩm OCOP tiêu biểu do thanh niên vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên phát triển.

Rất đông người dân đến tham quan, mua sản phẩm tại hội chợ ẢNH: HẢI PHONG

Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp, nhà phân phối và các sàn thương mại điện tử, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển các mô hình khởi nghiệp của thanh niên.