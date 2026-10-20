Hội chợ Từ thiện Quốc tế quay lại TP.HCM ngày 31.10

Hội chợ Từ thiện Quốc tế là sự kiện thường niên do Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM tổ chức ảnh: thụy miên

Sự kiện thường niên vô cùng có ý nghĩa của Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM đang đến gần, mang đến không khí lễ hội sôi động với những đặc trưng ẩm thực, mua sắm, giải trí đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày hội quốc tế

Năm nay, Hội chợ Từ thiện Quốc tế đánh dấu lần thứ 30 tổ chức, và lần này địa điểm diễn ra tại Trường Quốc tế Anh (số 246 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM) từ 9 giờ đến 16 giờ 30 ngày 31.10.

Bên cạnh việc mang đến không gian giao lưu đa sắc màu, sự kiện còn tổ chức hoạt động gây quỹ thiết thực để hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ người khó khăn ở khu vực miền nam.

Bà Margo Aluwihare, Chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM, cho biết Hội chợ Từ thiện Quốc tế là một trong những sự kiện quan trọng nhất và là hoạt động gây quỹ lớn nhất trong năm của câu lạc bộ.

"Đây là dịp cộng đồng quốc tế cùng góp sức vì một mục tiêu thực sự ý nghĩa: chia sẻ và đóng góp cho xã hội", theo bà Margo.

Kể từ kỳ hội chợ đầu tiên vào năm 1994 đến nay, câu lạc bộ đã huy động và phân bổ hơn 32 tỉ đồng cho hơn 170 chương trình, hoạt động từ thiện, góp phần cải thiện đời sống của những cá nhân và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Ai cũng có cơ hội tham gia

Hội chợ năm ngoái thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, với 104 gian hàng giới thiệu đa dạng các món ăn quốc tế, sản phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, thời trang và nhiều mặt hàng đặc sắc khác.

Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM cho hay vẫn còn thời gian để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh đăng ký tham gia hội chợ năm nay với tư cách đơn vị trưng bày, kinh doanh tại gian hàng.

Các gian hàng có thể kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau, bao gồm thực phẩm và đồ uống quốc tế, thời trang, trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, quà tặng, sản phẩm chuyên biệt cùng nhiều mặt hàng và dịch vụ khác.

Phí đăng ký gian hàng là 4 triệu đồng, được đóng trực tiếp cho Câu lạc bộ Lãnh sự nhằm phục vụ các hoạt động từ thiện của tổ chức. Các đơn vị tham gia được giữ lại toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động bán hàng.

Đối với khách tham quan, vé vào cửa có giá 100.000 đồng/người. Trẻ em dưới 6 tuổi được vào cửa miễn phí.

Vé có thể được mua trực tuyến tại: https://cticket.vn/event/international-charity-bazaar-2026