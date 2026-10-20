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    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?

    Thúy Hằng - Phương Nam
    Hằng năm, cứ vào cuối thu, anh chị em ở tòa soạn Báo Thanh Niên và những thân hữu của báo đều háo hức chờ đến ngày 20.10 để đi phiên chợ 'đặc sản' mang tên Từ Tâm, được tổ chức bởi Công đoàn Báo Thanh Niên.

    Phiên chợ Từ Tâm lần đầu tiên được tổ chức từ năm 2014. Tính tới dịp 20.10 năm nay, chợ đã họp được 12 phiên. Chợ phiên ra đời từ ý tưởng của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (khi đó là Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên).

    Thông qua bán hàng tại phiên chợ Từ Tâm (cả trực tiếp, trực tuyến trên fanpage TN Mart và bán đấu giá sản phẩm), mỗi gian hàng đóng góp ít nhất từ 50% doanh thu và ủng hộ toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá các vật phẩm vào Quỹ Từ Tâm của Công đoàn Báo Thanh Niên để thực hiện những chương trình ý nghĩa như chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài cơ quan.

    Gọi là chợ phiên đặc sản, bởi không chỉ bán đặc sản các vùng miền, phiên chợ còn là "đặc sản" của một tờ báo luôn kiên định tinh thần Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy bao nhiêu năm qua.

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 1.

    Nhà báo Ngọc Toàn gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, công nhân viên là nữ giới tại cơ quan

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Còn ai chưa nhắn tin, gọi điện về cho mẹ?

    Mở đầu phiên chợ hôm nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo Thanh Niên gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, công nhân viên là nữ giới tại cơ quan, chiếm 41% tổng nhân sự của tòa soạn, đóng góp vào sự phát triển và thành công của tờ báo. Anh cũng xúc động gửi lời tri ân, chúc mừng tới người mẹ, đấng sinh thành của mỗi người, vì không có công sinh thành, dưỡng dục của mỗi người mẹ, sẽ không có ai trong số tất cả những người ngồi ở đây.

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 2.

    Đại diện cho viên chức, người lao động là nữ giới, chị Phan Minh Anh Thư, trưởng ban nữ công, nhận hoa chúc mừng từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhà báo Ngọc Toàn cho biết, hôm nay anh thức giấc từ rất sớm, cảm xúc đầu tiên là nhớ mẹ - người đã rời xa cách đây gần 50 năm nhưng chưa phút giây nào anh quên. Anh nhắn nhủ, mỗi người hôm nay, ai còn may mắn có mẹ trên đời, đừng quên gọi điện, gửi tin nhắn hỏi thăm mẹ, trong dịp đặc biệt ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 3.

    Phiên chợ năm nay rộn ràng với nhiều gian hàng đến từ các công đoàn trực thuộc như Công đoàn Tòa soạn Hà Nội, Công đoàn Nam Trung bộ, Công đoàn Nội dung 1, Công đoàn Nội dung 2, Công đoàn Hành chính trị sự, Công đoàn khối sản xuất kinh doanh và Đoàn thanh niên...

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 4.

    Chợ phiên ra đời từ năm 2014, từ ý tưởng của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, khi đó anh là Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 5.

    Gian hàng của Công đoàn Nội dung 2 đa dạng hàng hóa, đây cũng là gian hàng được trao giải có doanh thu cao thứ 2 tại phiên chợ Từ Tâm 2026

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 6.

    Ban giám khảo chấm thi tại các gian hàng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 7.

    Anh Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban giám khảo (thứ 2 từ phải qua); anh Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Phó chủ tịch Công đoàn, Phó ban giám khảo (thứ 3 từ phải qua) cùng chị Anh Thư, trưởng ban nữ công, thành viên ban giám khảo cùng đến các gian hàng chấm thi

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều khách quý đến phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên'

    Phiên chợ Từ Tâm 2026 có sự hiện diện của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí Thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Bảo Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên.

    Phiên chợ có sự tham gia của chị Nguyễn Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa; chị Nguyễn Thị Hường Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn phường Xuân Hòa; anh Dương Hồng Nhân, Chủ tịch Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cùng nhiều khách mời khác.

    Chị Thanh Tâm, đến từ Văn phòng UBND TP.HCM hào hứng mua sắm trong lần đầu tiên được đến với phiên chợ Từ Tâm. Còn chị Thảo Hương, làm ở Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết đây là lần thứ 3 được đi chợ phiên này. Ấn tượng của chị là hàng hóa đa dạng, không khí ấm áp, đặc biệt ý nghĩa khi doanh thu từ việc bán hàng đều được ủng hộ vào Quỹ Từ Tâm, làm nhiều việc thiện.

    Đến tham gia chương trình, nhiều nam giới tranh thủ mua sắm hàng hóa, món ăn về cho gia đình. Anh Nguyễn Văn Đôn (Phòng Công nghệ) cho biết phải tranh thủ thử hết tất cả các món ăn trong ngày hôm nay. Anh dành sự yêu thích cho món canh bún của sự vì nước dùng đậm đà và topping ngon. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời chúc đến “nửa kia” của tòa soạn: “Chúc cho các chị em, các bà mẹ sẽ hạnh phúc, vui vẻ suốt 365 ngày”.

    Sau phiên chợ Từ Tâm 2026, doanh thu bán hàng từ các gian hàng là 91.910.000 đồng; số tiền có được sau các phiên đấu giá sản phẩm là 78.600.000 đồng. Tổng cộng 170.510.000 đồng từ phiên chợ được đưa vào Quỹ Từ Tâm.

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 8.

    Là khách đi chợ, anh Tiểu Bảo, phóng viên Ban Văn hóa - Thể thao, mua sắm nhiều món hàng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 9.

    Để sẵn sàng cho phiên chợ, Đoàn thanh niên cơ sở đã tất bật trang trí gian hàng từ 15 giờ đến 21 giờ ngày hôm qua. Đến 5 giờ sáng nay, các thành viên đã thức dậy để cắt gọt trái cây và làm nước uống. Đây là gian hàng được trao giải 'Gian hàng ấn tượng'

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 10.

    Trà sữa Gong Cha được yêu thích

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 11.

    Công đoàn khối sản xuất kinh doanh mang tới cho thực khách món xôi đậu, được chuẩn bị từ lúc 5 giờ. Ngoài ra còn món mì vịt tiềm thơm ngon. Chị Hiếu Ngân (áo trắng) được trao giải "Bán hàng duyên dáng"

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 12.

    Mì vịt tiềm là món ăn được trao giải "Nồi bạc"

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 13.

    Giải "Nồi vàng" được trao cho món canh bún của công đoàn Hành chính trị sự

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 14.

    Rau củ quả tươi là mặt hàng bán hết nhanh nhất

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 15.

    Anh Lý Chánh là khách tham gia phiên chợ, trúng đấu giá áo của Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 16.

    Ban tổ chức trao các giải thưởng cho các gian hàng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 17.

    Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên (trái) chúc mừng các anh chị trúng sản phẩm đấu giá tại phiên chợ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 18.

    Toàn bộ số tiền đấu giá từ các sản phẩm được góp vào Quỹ Từ Tâm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 19.

    Giải "Bán hàng thanh lịch" được trao cho anh Huỳnh Hồ Hoành Sơn, Thư ký tòa soạn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nội dung 1; gian hàng này cũng đạt doanh thu cao nhất của phiên chợ năm nay

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Phiên chợ 'đặc sản Thanh Niên' ngày 20.10 có gì đặc biệt mà ai cũng háo hức?- Ảnh 20.

    Phiên chợ đông vui, tấp nập. Mọi người tranh thủ tham quan, mua sắm, trò chuyện và thưởng thức đồ ăn tại các gian hàng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhãn hàng, cá nhân đã ủng hộ, đồng hành cùng phiên chợ Từ Tâm 2026:

    • Anh Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO);
    • Công ty cổ phần Tập đoàn Masan; Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood; Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); SơnKim Land; Công ty cổ phần Acecook Việt Nam; Công ty Mebi Farm (trứng gà Pinky); Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam;
    • Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo; Công ty Amway Việt Nam; Công ty TNHH ICOOL (Pate Nguyên Sinh); Công ty Unilever Việt Nam; anh Võ Công Vinh; chị Hồ Ngọc Thủy;
    • Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam;
    • Công ty Grab Việt Nam; Công ty cổ phần Marico South East Asia; Công ty TNHH Golden Trust (nhãn hàng trà sữa Gong Cha); anh Trần Ngọc Ẩn (phường Thủ Đức, TP.HCM); Nhãn hàng nước chấm Đầu bếp tôm nhãn vàng;
    • Công ty Thảo Nguyên Farm với các sản phẩm rau củ quả sạch, an toàn (cà chua, dưa leo, cần tây, cải kale, xà lách xanh);
    • Công ty Vĩnh Thành Đạt (sản phẩm trứng VFood);
    • Nghệ sĩ Nhật Kim Anh (nhãn hàng Laura Coffee); nghệ sĩ Việt Hương (nhãn hàng bánh Sugar Town);
    • Bông Lúa Food;
    • Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú; Công ty TNHH XD Farm; Nhãn hàng Tasty Food;
    • Công ty cổ phần Động Lực tặng 1 trái bóng và 10 áo đội tuyển Việt Nam để đấu giá cùng 5 triệu đồng tiền mặt cho Quỹ Từ Tâm;
    • Anh Nguyễn Đình Thiên Ý ủng hộ bức tranh tham gia đấu giá "Mùa trong phố" (hoạ sĩ Nguyễn Minh, tức Minh Phố) cùng với chén nhỏ gốm sứ hoạ tiết vẽ tay vào gian hàng...

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