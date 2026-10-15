Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo

Hôm nay (15.10), tại Trường tiểu học - THCS Tân Định, phường Tân Định, TP.HCM diễn ra chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng", hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại những năm tháng tại 'địa ngục trần gian'- nhà tù Côn Đảo ẢNH: THÚY HẰNG

Là khách mời đặc biệt của chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, rất xúc động khi chia sẻ với học sinh.

Bà chia sẻ, hôm nay là 15.10.2026, đúng vào ngày này năm 1964, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và ngày hôm qua, tại TP.HCM đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu, an táng hài cốt 731 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. "Tất cả họ đều là những người anh hùng, hy sinh vì Tổ quốc", bà Trương Mỹ Hoa nói.

Ký ức không thể quên ở 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo

Những câu chuyện lịch sử không chỉ được kể lại qua những trang sách mà được lưu giữ trong ký ức của chính những con người đã sống, chiến đấu và đi qua những năm tháng ấy.

Bà Trương Mỹ Hoa, một nhân chứng lịch sử tại "địa ngục trần gian" nhà tù Côn Đảo, kể lại: "Tôi tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, 16 tuổi tôi vào Đoàn, 17 tuổi vào Đảng, 19 tuổi tôi bị địch bắt vào tù, đó là ngày 15.4.1964. Năm 1975 tôi được tự do. Trong 11 năm trong tù, tôi đã trải qua 7 nhà lao, trong đó có 2 lần bị đày ra Côn Đảo, ở trong 'chuồng cọp'".

Phóng sự của VTV1 về Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam được chiếu lại trong chương trình ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh xem những thước phim về nhà tù Côn Đảo ẢNH: THÚY HẰNG

Tháng 11.1969, bà Trương Mỹ Hoa cùng nhiều nữ tù chính trị bị đàn áp, đẩy ra Côn Đảo, giam trong "chuồng cọp", những phòng giam chật hẹp, bị tra tấn nhiều hình thức dã man. Mỗi ngày một người chỉ được đi vệ sinh một lần; mỗi ngày cũng chỉ được 1 lon nước bằng lon sữa bò; không được tắm rửa. Cơm, cháo được nấu bằng gạo mục, gạo mốc.

Mỗi đợt gió tạt, chén cơm phủ đầy cát, các nữ tù chính trị phải gạt lớp cát trên miệng chén, hoặc cho cơm vào trong nước cho cát lắng xuống, rồi mới lấy được hạt cơm để ăn. Ăn để sống, để tiếp tục chiến đấu.

Giáo sư sử học Trần Văn Giàu, cựu tù Côn Đảo, viết lời tựa trong cuốn sách "Nhà tù Côn Đảo 1955 - 1975" có đoạn: "Nhà tù Côn Đảo thời Pháp thuộc đã là địa ngục trần gian rồi, đến thời Mỹ - Ngụy là địa ngục của địa ngục và nói vậy vẫn chưa vừa. So với cái tàn ác ở nhà tù Côn Đảo dưới chế độ Mỹ - Ngụy thì nhà tù của chế độ Hitler chỉ là cái ao cạn so với vực thẳm...".

Bà Trương Mỹ Hoa kể về ký ức ở địa ngục trần gian - nhà tù Côn Đảo

Kể lại những màn tra tấn khủng khiếp của kẻ thù xuống những nữ tù chính trị ở "địa ngục trần gian" - nhà tù Côn Đảo, bà Trương Mỹ Hoa liên tục khẳng định năm tháng tù đày khắc nghiệt vẫn không thể khuất phục ý chí và niềm tin của những chiến sĩ cách mạng.

Niềm tin vào chính nghĩa, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Bác Hồ, sự đoàn kết, đùm bọc, ý chí quyết chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đã giúp mỗi người chiến sĩ cách mạng vượt qua được mọi gian khổ, chiến thắng những cuộc đàn áp, tra tấn, âm mưu mua chuộc của kẻ địch.

Bà Trương Mỹ Hoa nhắn gửi thông điệp tới các em học sinh, mong các em trân trọng nền hòa bình, độc lập hôm nay để quyết tâm học tập, rèn luyện ẢNH: THÚY HẰNG

Học tập tốt cũng là đang góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước

Lắng nghe phần chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhắn gửi các em học sinh rằng hôm nay các em được ngồi đây, trong hòa bình, tự do nhưng để có được điều này, biết bao thế hệ cha anh đã gửi lại tuổi thanh xuân, bỏ lại ước mơ, cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm mong học sinh cố gắng học tập, trau dồi kiến thức. Học tập tốt cũng là đang góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm trò chuyện cùng các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh giao lưu ẢNH: THÚY HẰNG

Ca khúc Tự nguyện, Biết ơn chị Võ Thị Sáu được ca sĩ Ngọc Diễm (phải) thể hiện

ẢNH: THÚY HẰNG

Chương trình có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; thượng tá Phạm Đức Quang, Phó giám đốc Bảo tàng Quân khu 7 ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng; cô Lê Thị Thu Hằng, thầy Lê Quang Nhật, cô Đỗ An Chi, cô Trần Châu Thụy Dương - các phó hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Tân Định, tặng hoa các khách mời ẢNH: THÚY HẰNG



