Người già TP.HCM sắp có thể 'đi học bán trú'

Sáng nay (26.9), tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục và đào tạo (Viện IES) tổ chức lễ chuyển giao mô hình độc quyền 3 nước Đông Dương "Viện dưỡng lão bán trú" và chương trình giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand.

Sự kiện có sự tham gia của ngài Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đối tác...

Các đại biểu chúc mừng nghi thức chuyển giao mô hình 'Viện dưỡng lão bán trú' tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

TP.HCM ước tính có 1,6-1,7 triệu người từ 60 tuổi trở lên

Giáo sư, tiến sĩ Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục và đào tạo (Viện IES), cho biết TP.HCM đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu dân số.

Theo các số liệu thống kê và dự báo hiện tại, thành phố ước tính có khoảng 1,6 đến 1,7 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Cùng với đó, cấu trúc gia đình cũng đang dần chuyển dịch sang mô hình gia đình hạt nhân, con cái bận rộn với công việc, dẫn đến việc người cao tuổi sống một mình hoặc chỉ sống cùng bạn đời ngày càng trở nên phổ biến. Thực tế này đang tạo ra những khoảng trống lớn trong các dịch vụ chăm sóc ban ngày đáng tin cậy.

Thực hiện theo tinh thần Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, cũng như Kế hoạch thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của TP.HCM, Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục và đào tạo nhận thấy cấp thiết trong việc kiến tạo những giải pháp chăm sóc cộng đồng toàn diện và bền vững.

Trong bối cảnh này, Viện IES, Tổ chức Giáo dục Kalandra (New Zealand) và Tập đoàn Innovest thực hiện nghi thức chuyển giao mô hình "Viện dưỡng lão bán trú", đồng thời hoạch định chiến lược đào tạo thực hành chuyên ngành chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bà Trần Thị Quế Chi (trái), Phó viện trưởng Viện IES và bà Phan Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ, Giám đốc Điều hành Innovest Group thực hiện nghi thức chuyển giao mô hình độc quyền 3 nước Đông Dương 'Viện dưỡng lão bán trú' và chương trình giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand ẢNH: THÚY HẰNG

Khi người cao tuổi được 'đi học bán trú', vui sống, giảm bớt cô đơn

Giáo sư, tiến sĩ Hồ Đức Hùng cho hay "Viện dưỡng lão bán trú" là một hạ tầng chăm sóc cộng đồng mới. Không chỉ là nơi lưu trú ban ngày, đây là điểm tựa chuyên nghiệp, mang lại giá trị cho cả 3 phía.

Người cao tuổi được duy trì sự độc lập, vui sống, giảm bớt sự cô đơn thông qua các hoạt động kết nối xã hội, phục hồi chức năng và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Họ được chăm sóc ban ngày và trở về mái ấm gia đình vào chiều tối, từ đó thêm khỏe mạnh về thể chất, minh mẫn và an vui về tinh thần.

Với gia đình, con cháu an tâm làm việc, giảm bớt gánh nặng chăm sóc ban ngày nhưng vẫn nắm bắt được tình hình sức khỏe của ông bà, cha mẹ thông qua các thông tin minh bạch.

Với địa phương, mô hình tạo nền tảng cho quá trình già hóa lành mạnh, góp phần phát triển nền "Kinh tế bạc" tại cấp phường; kiến tạo ra những cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao ngay tại địa phương.

"Điểm khác biệt cốt lõi trong mô hình này là việc ứng dụng hệ sinh thái số hóa vào quản lý chăm sóc. Hồ sơ sức khỏe điện tử, đánh giá số hóa nguy cơ té ngã, theo dõi chỉ số sống và kết nối không chỉ là công cụ, mà là chìa khóa để biến dữ liệu thành những hành động chăm sóc cụ thể, đơn giản, an toàn và minh bạch cho gia đình", Giáo sư, tiến sĩ Hồ Đức Hùng nói.

Thí điểm tại phường Xuân Hòa, TP.HCM

Viện IES cho biết, mô hình thí điểm "Viện dưỡng lão bán trú" sẽ được thực hiện tại phường Xuân Hòa, TP.HCM và sớm ra mắt cộng đồng.

Bà và cháu trong ngày hội làm bánh trung thu tại trường mầm non trên địa bàn phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH MINH HỌA: THÚY HẰNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM, cho biết đối với công tác quản lý và lãnh đạo tại cơ sở, chính quyền phường Xuân Hòa luôn trăn trở và đặt nỗ lực chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị hối hả, áp lực công việc đã khiến thế hệ trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc dành trọn vẹn thời gian chăm sóc toàn diện cho ông bà, cha mẹ. Do đó những mô hình như "Viện dưỡng lão bán trú" càng có ý nghĩa nhân văn.

Viện IES kỳ vọng từ lễ chuyển giao và những cam kết được trao đổi hôm nay, Viện IES, UBND phường Xuân Hòa cùng các đối tác sẽ xây dựng thành công mô hình thí điểm với lộ trình rõ ràng, từ việc khởi đầu nhỏ, kiểm soát chất lượng, đến việc đánh giá và nhân rộng trong tương lai.



