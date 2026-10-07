Vỏ quế Trà Bồng làm nên đôi lục bình 'khổng lồ'

Đôi lục bình đặt trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) gây chú ý bởi kích thước lớn. Từ chất liệu vốn thường được dùng làm những sản phẩm mỹ nghệ nhỏ, người thợ lần đầu thử sức với đôi lục bình cao 1,5 m, đòi hỏi nhiều công đoạn xử lý, tạo dáng và ghép vỏ.

Đôi lục bình cao 1,5 m được làm từ vỏ quế tại Quảng Ngãi ẢNH: LƯƠNG TRIỀU

Từ vỏ quế thành lục bình cao 1,5 m

Theo những người thợ tại cơ sở, nguyên liệu làm lục bình được lựa chọn từ vỏ của những cây quế lâu năm, thân thẳng, lớp vỏ đẹp và có độ dày phù hợp. Sau khi thu hoạch, vỏ quế được xử lý, tạo dáng, sau đó ghép từng lớp để định hình thân bình.

Những người thợ đang hoàn thiện cắp lục bình bằng vỏ quế Trà Bồng ẢNH: LƯƠNG TRIỀU

Khi phần khung cơ bản hoàn thiện, người thợ tiếp tục chạm khắc họa tiết lên lớp vỏ quế. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi chất liệu tự nhiên có đặc tính riêng, dễ ảnh hưởng đến đường nét nếu xử lý không khéo. Đôi lục bình cao 1,5 m cũng là sản phẩm có kích thước lớn nhất mà cơ sở này từng thực hiện từ vỏ quế.

Bà Trần Thị Phương, một thợ làm việc tại cơ sở gần 10 năm, cho biết việc tham gia thực hiện sản phẩm lần này mang lại cho bà cảm giác đặc biệt.

"Lần đầu tiên cơ sở làm lục bình lớn. Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia làm sản phẩm này", bà Phương chia sẻ.

Trên nền vỏ quế, người thợ chạm khắc hình ảnh cô gái bên bó quế, núi Thiên Ấn, sông Trà, chùa Minh Đức ẢNH: LƯƠNG TRIỀU

Nếu kích thước tạo ấn tượng ngay từ đầu, các họa tiết trên thân bình lại là phần khiến sản phẩm khác biệt. Trên nền vỏ quế, người thợ chạm khắc hình ảnh cô gái bên bó quế, núi Thiên Ấn, sông Trà, chùa Minh Đức cùng những hình ảnh gợi nhắc về Quảng Ngãi.

Để cây quế kể chuyện quê hương

Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng, cho biết trước đây cơ sở chủ yếu sản xuất những chiếc lục bình nhỏ từ vỏ quế. Việc làm sản phẩm kích thước lớn là cách cơ sở tạo sự khác biệt, đồng thời giúp giới thiệu rõ hơn giá trị của cây quế Trà Bồng.

“Lúc trước làm lục bình nhỏ, giờ làm lớn. Tôi muốn mọi người biết nhiều hơn về cây quế ở Quảng Ngãi”, ông Lương nói.

Nhiều người đến thưởng lãm cặp lục bình cao 1,5 m làm bằng vỏ quế ẢNH: LƯƠNG TRIỀU

Theo ông Lương, thời gian tới, cơ sở dự kiến đưa thêm nhiều hình ảnh, biểu tượng gắn với vùng đất quế vào sản phẩm, như cây quế cổ thụ, Quảng trường 28.8, Điện Trường Bà...

“Qua đó giới thiệu thêm nơi cây quế lớn lên, gắn bó với người dân và cuộc sống ở đây”, ông Lương chia sẻ.

Cách làm này giúp sản phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị trang trí mà còn trở thành một cách kể chuyện về vùng đất. Mỗi hình ảnh được chạm khắc trên thân bình gợi nhắc một địa danh, một nét văn hóa hoặc một hình ảnh thân thuộc trong đời sống người dân Quảng Ngãi.

Khi vỏ quế mang theo câu chuyện văn hóa

Từ lớp vỏ tưởng như chỉ là phần bỏ đi sau khi khai thác, qua bàn tay người thợ, quế được tạo thành những sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa mang dấu ấn của vùng đất.

Đôi lục bình dự kiến được giới thiệu tại các hội chợ OCOP, sự kiện và triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là hướng đi mà cơ sở kỳ vọng có thể mở rộng nhằm nâng cao giá trị của nguồn nguyên liệu quế.

Đôi lục bình này dự kiến sẽ được giới thiệu tại các hội chợ OCOP, sự kiện và triển lãm trong, ngoài tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: LƯƠNG TRIỀU

Quế Trà Bồng từ lâu gắn bó với đời sống của đồng bào Cor và được xem là một trong những sản vật đặc trưng của Quảng Ngãi. Cây quế không chỉ được sử dụng làm gia vị, dược liệu, tinh dầu mà còn được tận dụng để tạo ra nhiều sản phẩm thủ công, mỹ nghệ.

Vùng quế Trà Bồng trước đây có khoảng 5.500 ha, sản lượng thu hoạch hằng năm dao động từ 1.800 - 2.000 tấn. Nhờ hàm lượng tinh dầu cao và hương thơm đặc trưng, quế được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc...

Từ nguồn nguyên liệu này, người dân và các cơ sở sản xuất đã tạo ra nhiều sản phẩm như tinh dầu quế, tăm, nhang và các mặt hàng mỹ nghệ từ vỏ quế như bình, chén, hộp đựng trà.

Đôi lục bình cao 1,5 m, vì thế, không chỉ là một thử nghiệm về kích thước. Đó còn là cách người làm quế tìm hướng khai thác sâu hơn giá trị của một loại nguyên liệu đặc trưng.

Trên đôi lục bình, hương quế, màu sắc tự nhiên của vỏ cây cùng những hình ảnh về cảnh sắc, con người Quảng Ngãi được đặt cạnh nhau. Từ đó, lớp vỏ quế không chỉ còn mang giá trị của một loại nguyên liệu, mà trở thành chất liệu để kể câu chuyện về vùng đất nơi cây quế đã bén rễ, lớn lên và gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ.