Chung tay xây dựng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia hòa bình, hữu nghị

Sau lễ khai mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026 (sáng 8.11) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tổ chức tọa đàm chủ đề "Chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững".

Các đại biểu tham dự tọa đàm với chủ đề "Chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững" ẢNH: HẢI PHONG

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và phát triển bền vững tại khu vực biên giới 3 nước.

Đẩy mạnh giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết thanh niên 3 nước

Thời gian qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam, Lào và Campuchia ngày càng được củng cố thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, đặc biệt tại các địa phương có chung đường biên giới. Các chương trình liên hoan thanh niên, hội trại, giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan di tích lịch sử và tìm hiểu truyền thống đã tạo cơ hội để tuổi trẻ 3 nước gặp gỡ, chia sẻ, hiểu hơn về đất nước, con người và bản sắc văn hóa của nhau.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam (giữa), góp ý các nội dung tham luận tại tọa đàm ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, các chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào" và "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia" được duy trì thường niên. Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 tại Bình Thuận và Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025 tại khu vực biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cũng để lại nhiều dấu ấn, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa thế hệ trẻ 3 nước.

Cùng với các hoạt động giao lưu, mô hình kết nghĩa tuổi trẻ biên giới tiếp tục được quan tâm triển khai. Các tỉnh, thành đoàn Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk đã ký kết chương trình hợp tác hữu nghị với các tỉnh đoàn khu vực Nam Lào (gồm Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan) và các tỉnh Đông bắc Campuchia (gồm Ratanakiri, Mondulkiri, Kratie, Stung Treng).

Thông qua các chương trình phối hợp, tổ chức Đoàn các địa phương từng bước mở rộng hoạt động giao lưu, kết nối thanh niên, tổ chức các công trình, phần việc chung, góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ và nhân dân các địa phương hai bên biên giới.

Từ hợp tác giáo dục đến khởi nghiệp, bảo vệ môi trường

Một trong những nội dung hợp tác được thanh niên 3 nước chú trọng là giáo dục, trao đổi tri thức và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, đào tạo cán bộ trẻ, diễn đàn thanh niên và hoạt động tìm hiểu truyền thống đoàn kết đã tạo môi trường để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực hội nhập và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam trình bày tham luận tại tọa đàm ẢNH: HẢI PHONG

Hằng năm, Chính phủ và các tỉnh biên giới Việt Nam dành hàng trăm suất học bổng toàn phần cho sinh viên Lào và Campuchia sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về giáo dục mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ 3 nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình thiết thực. Các đội hình thanh niên tình nguyện, y bác sĩ trẻ Việt Nam đã đến các tỉnh biên giới của Lào và Campuchia khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng "Nhà hữu nghị", lắp đặt hệ thống đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho thanh niên địa phương.

Những công trình, phần việc này không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó của tuổi trẻ 3 nước đối với cộng đồng khu vực biên giới.

Các đại biểu thanh niên Lào chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường hợp tác giữa tổ chức thanh niên các địa phương biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào ẢNH: HẢI PHONG

Tại tọa đàm, các đại biểu thanh niên Việt Nam trình bày 2 tham luận, tập trung vào việc phát huy vai trò của thanh niên trong giao lưu văn hóa, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân các nước và thúc đẩy khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhằm phát triển sinh kế bền vững tại khu vực biên giới.

Đại biểu thanh niên Lào chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường hợp tác giữa tổ chức thanh niên các địa phương biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào; đồng thời nhấn mạnh vai trò của thanh niên tình nguyện trong chăm lo đời sống và phát triển cộng đồng khu vực biên giới.

Trong khi đó, đại biểu Campuchia tập trung trao đổi về sự tham gia của thanh niên trong bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế bền vững tại khu vực biên giới.

Đại biểu thanh niên Campuchia trao đổi về sự tham gia của thanh niên trong bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. ẢNH: HẢI PHONG

Thông qua các tham luận, đại biểu thanh niên 3 nước trao đổi kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Từ những hoạt động giao lưu đến các chương trình hợp tác cụ thể, thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đang tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 3 nước. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, trở thành không gian hợp tác, kết nối và phát triển bền vững.