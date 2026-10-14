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    Thiếu tá biên phòng nhặt được 50 triệu đồng, tìm người đánh rơi để trả lại

    Hải Phong
    Hải Phong
    Một thiếu tá thuộc Đồn biên phòng Đăk Nhoong (Quảng Ngãi) nhặt được 50 triệu đồng, ngay sau đó báo cáo đơn vị và phối hợp xác minh, tìm người đánh mất để trao trả.

    Ngày 14.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết thiếu tá Nguyễn Xuân Diện, cán bộ thuộc Đồn biên phòng Đăk Nhoong, vừa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi sau khi nhặt được số tiền này trên đường đi công tác.

    Thiếu tá biên phòng nhặt được 50 triệu đồng, tìm người đánh rơi để trả lại- Ảnh 1.

    Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện trao trả 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Phương với sự chứng kiến của đại diện chỉ huy đơn vị

    ẢNH: QUANG THẮNG

    Trước đó, khoảng 10 giờ 40 ngày 12.10, trong quá trình đi công tác trở về đơn vị, thiếu tá Diện nhặt được 50 triệu đồng đánh rơi tại khu vực điểm nhóm Đăk Broi, thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi.

    Ngay sau khi nhặt được tiền, thiếu tá Diện đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động tìm kiếm người đánh mất để trả lại tài sản.

    Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Đăk Nhoong chỉ đạo phối hợp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người đánh rơi tiền là chị Trần Thị Phương (34 tuổi, ở thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô), làm nghề buôn bán tự do.

    Đơn vị sau đó liên hệ với chị Phương, đối chiếu các thông tin về số tiền bị mất, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh đánh rơi để bảo đảm việc trao trả đúng người, đúng tài sản.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 12.10, chị Phương cùng chồng di chuyển từ thôn Đăk Ga đến khu vực điểm nhóm Đăk Broi để thu mua nông sản, hải sản phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong quá trình đi lại, mua bán tại khu vực này, chị sơ suất làm rơi tiền.

    Đối với gia đình chị Phương, đây là khoản tiền có giá trị lớn, phục vụ hoạt động thu mua hàng hóa và kinh doanh.

    Sau khi nhận được thông tin thiếu tá Nguyễn Xuân Diện nhặt và chủ động tìm người đánh mất tiền để trả lại, chị Phương rất xúc động. Việc nhận lại tài sản không chỉ giúp gia đình tránh được thiệt hại mà còn mang lại niềm tin, sự trân trọng đối với nghĩa cử đẹp của người lính biên phòng.

    Hành động nhặt được của rơi, chủ động báo cáo đơn vị và phối hợp tìm người đánh mất để trao trả tài sản của thiếu tá Nguyễn Xuân Diện góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm gắn bó với nhân dân ở khu vực biên giới.

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