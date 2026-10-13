Nữ kế toán 'không biết gì' vẫn ký 120 lệnh, 'tuồn' 30 triệu USD qua biên giới

Viện KSND TP.Hà Nội mới ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tiền lên tới cả ngàn tỉ đồng.

Nữ kế toán ký 120 lệnh chuyển tiền qua biên giới

Tài liệu truy tố cho thấy, người giữ vai trò "đạo diễn" trong đường dây là Zheng Yan Fei (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam).

Để vận hành bộ máy chuyển tiền trái phép, Fei thuê Nguyễn Mạnh Linh (39 tuổi, trú tại Bắc Giang cũ) đứng tên giám đốc 2 công ty Việt Linh và Phong Lâm, đồng thời móc nối với một số bị can khác, trong đó có cả nhân viên ngân hàng, để hợp thức hồ sơ.

Nhóm này soạn thảo các hợp đồng tạm nhập, tái xuất với đối tác nước ngoài, giá trị rất lớn, rồi dùng tài khoản của Linh để nhận tiền; hoặc thông qua mua bán tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản 2 công ty để chuyển ra nước ngoài.

Với thủ đoạn trên, các bị can chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40,2 triệu USD (tương đương hơn 923 tỉ đồng) và theo chiều ngược lại hơn 11,7 triệu USD (tương đương hơn 269 tỉ đồng).

Ảnh minh họa ẢNH: T.N

Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố có Lê Thanh Phương (39 tuổi, trú tại Hà Nội), là bạn học và cùng sinh hoạt trong hội người biết tiếng Trung Quốc với Nguyễn Mạnh Linh.

Tháng 7.2021, Phương được Linh nhờ đứng tên kế toán của Công ty Việt Linh, mục đích cho đủ nhân sự để ký các văn bản, tài liệu.

Trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Phương ký vào 120 lệnh chuyển tiền quốc tế qua Ngân hàng PVcombank với tổng số hơn 30,4 triệu USD, tương đương hơn 697 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định khi thực hiện ký vào các văn bản, tài liệu, Phương không biết nội dung là gì và cũng không được hưởng lợi. Dù vậy, nữ bị can vẫn bị truy tố với vai trò giúp sức cho Linh vận chuyển trái phép số tiền nêu trên qua biên giới.

Nữ giám đốc rút hơn 22,5 tỉ đưa cho chồng

Một bị can khác trong vụ án là Meng Jun (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Năm 2022, Nguyễn Mạnh Linh nhờ Meng Jun đứng tên giám đốc Công ty Phong Lâm, nhưng vì Meng Jun là người nước ngoài nên đã nhờ vợ là Lê Thị Hảo đứng tên giám đốc, còn Meng Jun làm kế toán trưởng.

Với vai trò kế toán, Meng Jun giúp Linh chuyển hơn 4,7 triệu USD (tương đương hơn 110 tỉ đồng) ra nước ngoài và hơn 699.000 USD (tương đương hơn 16 tỉ đồng) theo chiều ngược lại.

Đặc biệt, trong tháng 7.2022, với vai trò Giám đốc Công ty Phong Lâm, vợ Meng Jun là bà Hảo đã 2 lần rút tiền từ tài khoản công ty mở tại Ngân hàng PVcomBank, với tổng số hơn 22,5 tỉ đồng, rồi đưa toàn bộ cho chồng.

Các tài liệu điều tra xác định bà Hảo ký một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nộp và rút tiền, theo yêu cầu của Meng Jun. Tuy nhiên, bà không biết nội dung những tài liệu mình ký, không biết mục đích thực hiện và cũng không biết Công ty Phong Lâm có hoạt động gì.

Do đó, cơ quan điều tra kết luận bà này không tham gia vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Song, việc bà Hảo đứng tên hộ giám đốc Công ty Phong Lâm có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động đăng ký kinh doanh. Cơ quan điều tra đã trao đổi, đề nghị phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TP.Hà Nội xử lý theo quy định.