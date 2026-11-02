Tuổi trẻ Thanh Hóa - Ninh Bình chung tay hỗ trợ người dân biên giới

Lễ ký kết nghĩa giữa Tỉnh đoàn Ninh Bình với 7 xã biên giới của Thanh Hóa (gồm: Sơn Điện, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Mường Mìn, Tam Chung) được tổ chức chiều 2.11, tại xã Sơn Điện.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Bình và Tỉnh đoàn Thanh Hóa ký kết nghĩa với xã Pù Nhi ẢNH: C.T.V

Trong lễ ký kết, anh Trần Ngọc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, cho biết hướng về biên cương Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, sự sẻ chia với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc nơi đây.

Theo anh Nam, việc ký kết nghĩa giữa Tỉnh đoàn Ninh Bình với 7 xã khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa là để cụ thể hóa tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình trong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng khó khăn, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Ninh Bình, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chính quyền địa phương cùng nhau khởi công xây dựng nhà nhân ái cho một hộ dân ở vùng biên giới Thanh Hóa từ nguồn kinh phí do Tỉnh đoàn Ninh Bình hỗ trợ ẢNH: C.T.V

Sau lễ ký kết nghĩa, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã trao nguồn hỗ trợ cho 6 xã (mỗi xã 300 triệu) gồm: Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Mìn, Pù Nhi, Sơn Thủy, Tam Chung. Riêng xã Sơn Điện được trao tặng các công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị 520 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã trao nguồn hỗ trợ cho 5 xã biên giới Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Yên Khương, Mường Lý, với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Ông Trịnh Vinh Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Điện gửi lời cảm ơn tới tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân vùng biên giới, đặc biệt là với thanh thiếu nhi nơi đây.