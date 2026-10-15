Tạo môi trường tốt để thanh niên phát huy năng lực và cống hiến cho cộng đồng

Ôn lại 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Phan Thế Công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai chia sẻ 70 năm của Hội được viết nên không chỉ bằng những dấu mốc lịch sử mà bằng chính sự lựa chọn, hành động và cống hiến của biết bao thế hệ thanh niên.

Có những đóng góp đã trở thành dấu mốc lớn. Nhưng cũng có hàng triệu việc làm bình dị, âm thầm mỗi ngày. Tất cả gặp nhau ở một tinh thần chung: Khi Tổ quốc cần, thanh niên sẵn sàng góp sức; khi cộng đồng cần, thanh niên sẵn sàng sẻ chia; khi thời đại mở ra những cơ hội mới, thanh niên sẵn sàng bước tới.

Anh Phan Thế Công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai sẽ tiếp tục nỗ lực để mỗi cán bộ Hội là một người kết nối và truyền cảm hứng; mỗi hội viên là một hạt nhân sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm; mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm tập hợp thanh niên; mỗi hoạt động của Hội là một cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và cống hiến", Anh Công cũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai cho rằng việc quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên không chỉ là trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hôm nay mà còn chính là đầu tư cho tương lai và năng lực phát triển lâu dài của thành phố.

Bà Hoàng đề nghị tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nắm chắc tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; các hoạt động của Hội phải thực sự xuất phát từ thanh niên, gần thanh niên, hiểu thanh niên, đồng hành với thanh niên, đồng thời tạo được những môi trường thực tiễn để thanh niên phát huy năng lực, sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Các đại biểu cùng chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thành phố cần những người trẻ có tri thức, có năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ; có bản lĩnh, ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng. Thành phố cần những người trẻ dám nhận việc mới, việc khó; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khát vọng vươn lên nhưng luôn gắn khát vọng của mình với sự phát triển của quê hương. Trên hành trình phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới, nhất định phải có dấu ấn, trí tuệ, khát vọng và sức trẻ của thanh niên", bà Hoàng kỳ vọng.



